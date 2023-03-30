БКС: счета россиян в Euroclear свыше €100 тыс. будут полностью блокироваться

Брокер БКС сообщил, что счета россиян в депозитарии Euroclear, денежные остатки на которых превышают €100 тыс., будут блокироваться в полном объеме. Об этом сообщает РБК со ссылкой на рассылку БКС, подлинность которой подтвердили два источника издания.

Прежде блокировалась только сумма, превышающая лимит €100 тыс. Как сообщил РБК источник на финансовом рынке, изменения связаны с уточнением трактовок санкций Евросоюза, затрагивающих депозиты россиян за рубежом.

«Данные ограничения касаются любых иностранных брокеров, у которых есть счета российских клиентов в депозитарии Euroclear»,— сообщили РБК в пресс-службе БКС. Теперь будет блокироваться вся сумма, накопленная с 25 февраля 2022 года.

Помимо россиян, следует из рассылки брокера, ограничения распространяются на граждан Белоруссии и лица, временно проживающие на территории России. Также речь идет о компаниях, зарегистрированных в России или за пределами ЕС, если в этих юрлицах россиянам принадлежит доля как минимум 50%.

Евросоюз ввел ограничения на депозиты в европейских банках 26 февраля 2022 года, запретив принимать от россиян и российских компаний суммы свыше €100 тыс. Ограничение было введено в рамках пакета санкций против России.

Лусине Баласян