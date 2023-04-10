650 жителей двух курских сел остались без света из-за обстрела со стороны Украины

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что в результате обстрела со стороны Украины около 650 человек остались без энергоснабжения в селах Горналь и Гуево приграничного Суджанского района.

По словам губернатора, обстреливались окрестности села Плехово. Ремонтная бригада выехала на место для восстановления электроснабжения.

Гуево и Горналь регулярно попадают под обстрелы со стороны Украины. В конце марта была совершена попытка нападения на вышки связи. За месяц до этого населенные пункты также остались без света.

В Курской области, как и в других приграничных регионах России, из-за постоянных обстрелов со стороны Украины действуют желтый уровень террористической опасности и режим среднего уровня реагирования. Исходя из оперативной ситуации, власти отменили военный парад на 9 мая.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж