Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Курский губернатор сообщил о попытке ВСУ обстрелять вышки связи

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил об обстреле вооруженными силами Украины (ВСУ) приграничного Суджанского района.

Роман Старовойт

Роман Старовойт

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Роман Старовойт

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Под обстрел попали окрестности сел Гуево и Горналь. «Судя по всему, целились в том числе по вышкам связи. Тем не менее обошлось без пострадавших и разрушений»,— написал губернатор.

В конце февраля эти села уже подвергались массированным обстрелам. Пострадавших и разрушений тоже не было.

После начала специальной военной операции приграничные районы России регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины. В Курской области действует желтый уровень террористической опасности, а также введен средний уровень реагирования. На границе с Украиной возводится засечная черта.

О ситуации на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

Военная операция на Украине — фотогалерея

Военная операция на Украине — фотогалерея

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...