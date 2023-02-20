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Коммерсантъ FM
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В результате обстрела поселок в Курской области остался без электричества

В результате обстрела со стороны Украины приграничного поселка Краснооктябрьский Глушковского района Курской области нарушено энергоснабжение, сообщил губернатор Роман Старовойт.

По его словам, зафиксировано семь прилетов, пострадавших и разрушений нет. «Как только позволит ситуация, ремонтные бригады приступят к восстановлению подачи электроэнергии»,— резюмировал губернатор.

Также сегодня, 20 февраля, обстрелу подверглось село Новая Таволжанка в Белгородской области. Там на местной птицефабрике от ранений погибла женщина, еще один мужчина госпитализирован. Вчера в селе от обстрела погибла 12-летняя девочка.

После начала специальной военной операции приграничные районы России регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины. В Белгородской и Курской областях действует желтый уровень террористической опасности, а также введен средний уровень реагирования. На границе с Украиной возводится засечная черта.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

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