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Коммерсантъ FM
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Замглавы «Роскосмоса» заявил о желании расширять сотрудничество с США

Первый заместитель гендиректора «Роскосмоса» Андрей Ельчанинов в интервью агентству «Интерфакс» заявил, что госкорпорация готова расширять сотрудничество с американским Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космоса (NASA).

Андрей Ельчанинов

Андрей Ельчанинов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Андрей Ельчанинов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В первую очередь, отметил господин Ельчанинов, «Роскосмос» готов расширять сотрудничество по перекрестным полетам на Международную космическую станцию. «Позиция руководства госкорпорации: космос — вне политики», — отметил он.

«Любая война рано или поздно заканчивается за столом переговоров. И мы обречены на межгосударственное сотрудничество с точки зрения движения к иным мирам и планетам. Космос — вещь объединяющая»,— сказал Андрей Ельчанинов.

В июле 2022 года «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах на МКС. 2 марта 2023 года в госкорпорации сообщили о расширении соглашения о перекрестных полетах. Сейчас в рамках соглашения осуществлятся две миссии на МКС.

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