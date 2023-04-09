Архитектора террора взяли заочно

Верховный суд Крыма поддержал заочный арест сотрудника Главного управления разведки Минобороны Украины Александра Гурко, обвиняемого в организации терактов в зоне специальной военной операции. На офицера сотрудники ФСБ вышли благодаря признаниям Павла Запорожца, готовившего теракт в Херсоне на 9 мая,— первого украинца, которого судят в России по обвинению в акте международного терроризма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным из Верховного суда Крыма, он отклонил жалобу защиты на заочный арест Александра Гурко, обвиняемого региональным УФСБ в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 361 (склонение, вербовка, вооружение лица в целях совершения акта международного терроризма) УК РФ. Ранее меру пресечения в виде двухмесячного ареста с момента задержания в России или выдачи из-за границы ему по ходатайству УФСБ избрал Киевский райсуд Симферополя. В соответствующем постановлении, которое имеется в распоряжении “Ъ”, говорится, что Гурко, которого уже объявили в международный розыск, обвиняется в актах международного терроризма, «совершенных в целях нарушения мирного существования государств и народов» и «направленных против интересов Российской Федерации». Преступления, инкриминированные сотруднику спецслужбы, были совершены в период с 24 февраля по 9 мая прошлого года.

Ранее следствию удалось установить связь между офицером ГУР Минобороны Украины и ветераном АТО Павлом Запорожцем, который является главным обвиняемым в деле о подготовке теракта в Херсоне на прошлый День Победы во время проведения патриотической акции «Бессмертный полк».

Для этого, согласно материалам дела, он подготовил мощные взрывные устройства, которые у него были найдены и изъяты во время обыска дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание по делу гражданина Украины Павла Запорожца, обвиняемого в покушении на совершение теракта в Херсоне

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Заседание по делу гражданина Украины Павла Запорожца, обвиняемого в покушении на совершение теракта в Херсоне

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Кроме того, украинцу инкриминировали подготовку нападения на российских военнослужащих, которые патрулировали город для поддержания общественного порядка. Запорожец сначала признался в предъявленных ему преступлениях, назвав имена офицеров, в том числе Гурко, которые курировали его действия.

По словам Запорожца, в результате взрыва должны были пострадать российские военные и росгвардейцы, а также жители города, поддерживающие Россию.

Однако позже он попытался дезавуировать свои показания. Его защита ходатайствовала о смене статуса клиента с террориста на военнопленного и включении его в обменные списки между Россией и Украиной.

По утверждению адвокатов, Запорожец — обычный военнослужащий, выполнявший боевой приказ, одним из условий которого было исключение угрозы жизни и здоровью мирных граждан, поэтому обвинение в терроризме он теперь отрицает.

Уголовное дело Павла Запорожца рассматривается по существу в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону. При этом других граждан Украины — председателя Федерации кунг-фу Мелитополя Андрея Голубева, а также Игоря Горлова, Александра Жукова, Владимира Зуева и Юрия Петрова, которые также обвиняются по ст. 361 УК РФ и входили, по версии следствия, в сеть, организованную Александром Гурко, отправили из Крыма в Москву. На днях по ходатайству следователя центрального аппарата ФСБ, в который было передано громкое дело, Лефортовский райсуд продлил им аресты еще на три месяца.

По версии ФСБ, обвиняемые, действуя по заданию украинских спецслужб, должны были взорвать с помощью заминированных автомобилей колонны с гуманитарными грузами из России.

Александр Дремлюгин, Симферополь