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Коммерсантъ FM
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Подсудимого предложили считать военнопленным

Первое дело украинца, обвиняемого в преступлениях на новых территориях, дошло до суда

Как стало известно “Ъ”, в суд поступило первое уголовное дело о террористических атаках на новых российских территориях в условиях СВО. Гражданин Украины Павел Запорожец обвиняется в подготовке акта международного терроризма — нападения на участников «Бессмертного полка» и военнослужащих, охранявших мероприятие. Защита украинца говорит о том, что он не террорист, а военнопленный, но ее доводы никто не хочет слышать.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Павел Запорожец предстал перед Южным окружным военным судом в Ростове-на-Дону. По его уголовному делу были проведены предварительные слушания, а вот разбирательство по существу не состоялось из-за того, что обвиняемого на процесс не доставили из СИЗО. Судья перенес заседание на 1 марта, дав возможность ФСИН, ФССП и полиции решить все вопросы, связанные с обеспечением производства по делу.

Павел Запорожец обвиняется УФСБ по Крыму и Севастополю в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 361 УК РФ (приготовление к акту международного терроризма).

По версии следствия, ветеран АТО готовил теракт в Херсоне 9 мая в отношении участников патриотической акции «Бессмертный полк». Для этого, по материалам дела, у него были подготовлены взрывные устройства, которые изъяли во время обыска. Кроме того, украинцу инкриминировали нападения на российских военнослужащих, патрулировавших город для поддержания в нем общественного порядка.

После задержания весной прошлого года Запорожец признался в инкриминируемых ему преступлениях, рассказав, что выполнял поручения, поступавшие из СБУ, однако, получив профессиональную помощь от адвокатов, постепенно изменил свою позицию. Если в первоначальном постановлении Верховного суда Крыма по делу Запорожца говорится, что, будучи арестованным Киевским райсудом Симферополя, он «чистосердечно признал вину», ходатайствуя через адвоката только об изменении меры пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест (в снятой квартире), то в последующем защита уже ставила вопрос о нарушении российского и международного законодательства самим фактом уголовного преследования Запорожца.

По данным его адвокатов, их клиент являлся не террористом, выполнявшим преступные приказы, а обычным военнослужащим, противостоявшим в рамках военного конфликта военнослужащим другого государства.

На предварительных слушаниях, как и в завершающей стадии следствия, защита украинца настаивала на прекращении его уголовного преследования, признании Запорожца военнопленным и включении его в списки для обмена на захваченных на Украине россиян. Получив очередной отказ, представители обвиняемого снова попросили суд смягчить избранную ему ранее меру пресечения, но председательствующий счел, что в этом случае обвиняемый в тяжком преступлении, за которое предусмотрено наказание вплоть до пожизненного срока, может скрыться. Тем более что он не имеет гражданства России, места жительства и социальных связей в РФ. Также защита Запорожца настаивала на признании недопустимыми ряда доказательств по его уголовному делу, но суд счел, что подобные заявления должны рассматриваться уже в ходе разбирательства по существу.

Кстати, в похожих преступлениях по ст. 361 УК обвиняются еще с десяток украинцев, находящихся под следствием в Крыму,— их этапировали на полуостров после задержаний в Херсонской области.

Обвиненный в приготовлении теракта гражданин Украины обжаловал свой арест

Юристы, опрошенные “Ъ”, не исключают, что дело Павла Запорожца, первого украинца, обвиняемого в терроризме во время СВО, дошедшее до суда, может быть возвращено следствию или обвинение по нему будет переквалифицировано самими служителями Фемиды. Связано это с тем, что ст. 361 УК предусматривает уголовную ответственность за совершение «вне пределов территории» РФ взрывов, поджогов или иных действий, подвергающих опасности жизни, здоровье, свободу и проч. граждан РФ, однако за время предварительного следствия Херсон по результатам референдума был включен в состав России. Стало быть, в данном случае речь должна идти о подготовке не международного, а обычного теракта (ст. 30 и ст. 205 УК), за что грозит уже более мягкое наказание — от 10 до 15 лет.

Похожие прецеденты уже были. Так, по уголовным делам военнослужащих и гражданских лиц, которым инкриминировались незаконный оборот (ст. 222 УК) и контрабанда оружия (ст. 226.1 УК) из зоны проведения СВО в Россию, в судах снималось последнее обвинение, так как границ между РФ и ее новыми территориями больше нет.

Николай Сергеев; Александр Дремлюгин, Симферополь

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