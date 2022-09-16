ФСБ собрала диверсантов в Крыму

Как стало известно “Ъ”, в Крыму ФСБ расследуется сразу несколько уголовных дел о подготовке актов международного терроризма, фигурантами которых являются граждане Украины. На полуострове ждут суда житель Херсона, обвиняемый в подготовке теракта в День Победы 9 мая, и мелитополец, покушавшийся на нескольких чиновников. В последнем случае осуществить взрыв бомбы, по данным следствия, должен был случайный прохожий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Как сообщили “Ъ” источники в правоохранительных органах, ветерана украинской АТО Павла Запорожца сотрудники ФСБ задержали весной в Херсоне. Следствие полагает, что 32-летний мужчина готовил теракт на День Победы во время проведения патриотической акции «Бессмертный полк». При обыске в его квартире нашли тротиловые шашки и другие взрывчатые вещества, документацию и спецлитературу по изготовлению взрывных устройств, стрелковое оружие, боеприпасы и гранатомет. Против него возбудили уголовное дело по ст. 30 ч. 3 и ст. 361 ч. 1 УК РФ (приготовление к акту международного терроризма).

По предварительной информации, задержанный во всем признался, сообщив, что действовал не один, а в составе организованной группы под началом украинской теробороны и кураторов из СБУ.

Спустя три месяца после задержания он был этапирован в Крым и отправлен Киевским районным судом в СИЗО. Верховный суд Крыма отказался удовлетворять ходатайство обвиняемого и менять ему меру пресечения на домашний арест, посчитав, что тот может скрыться.

Вместе с Запорожцем в симферопольском СИЗО находится еще один украинец, обвиняемый в приготовлении к акту международного терроризма (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 361 УК РФ),— житель Мелитополя Ярослав Жук. По данным источников “Ъ”, его задержали в июне этого года после попытки убийства директора департамента образования и науки Запорожской области Елены Шапуровой, которая активно занималась вопросами переподготовки и перепрофилирования местных учителей под российские образовательные стандарты. Пытаясь совершить преступление, мужчина подъехал на автомобиле к зданию местной администрации, выбросил из окна в сторону кабинета чиновницы самодельную бомбу и неподалеку от него оставил дистанционный взрыватель, рассчитывая на то, что кто-нибудь из случайных прохожих найдет его и нажмет на кнопку. Однако этот план не сработал, и взрывное устройство обезвредили военные.

На допросе Жук сообщил правоохранителям, что состоит в курируемом сотрудником СБУ Евгением Астаховым движении «Сопротивление», задачей которого является ликвидация членов военно-гражданской администрации Мелитополя.

За выполнение заказа ему, согласно показаниям, обещали помочь выехать с семьей в Европу и солидное денежное вознаграждение. Он также рассказал, что ввоз взрывчатых веществ на территорию города под видом продуктов питания курировал бывший мэр Иван Федоров, который сейчас находится на Украине.

Помимо этого, Жуку, согласно его же показаниям, ставили задачу убить начальника местного коммунального предприятия. Он также рассказал о причастности «Сопротивления» к подрывам бомбы, заложенной в урну возле здания ГУ МВД Запорожской области, железнодорожного полотна и к покушению на главу военно-гражданской администрации Мелитополя Галину Данильченко.

Так же как и в случае с диверсантом из Херсона, Верховный суд Крыма оставил мелитопольца в СИЗО. Обоим грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

Напомним, в апреле ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Мелитополе и о задержании пятерых подозреваемых, которые готовились атаковать гуманитарный конвой. По версии спецслужбы, они, действуя по заданию СБУ, начинили бампер автомобиля взрывчаткой, которая позже должна была сработать возле проходящих рядом машин с гуманитарными грузами. Среди участников группировки оказался известный в Запорожской области спортсмен, председатель местной федерации кунг-фу Андрей Голубев.

Александр Дремлюгин, Симферополь