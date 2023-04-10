Деньги с неба

По данным “Ъ”, перевозчики обратились в Минтранс с просьбой предоставить три новых меры господдержки. Первая — распространить субсидии, предусмотренные для эксплуатантов SSJ 100, на новые Ту-214. Вторая — софинансировать замену двигателей выпущенных до 2022 года «Суперджетов» на отечественные ПД-8. Третья — отменить требование о предоставлении банковских и госгарантий при покупке и лизинге новых самолетов. У последней идеи, по мнению экспертов, шансы на реализацию выше, чем у остальных. В 2020 году необходимый объем госгарантий лизингодателям по кредитам на 59 SSJ 100 оценивался почти в 140 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила в Минтранс предложения по трем новым мерам поддержки отрасли.

Во-первых, речь идет о субсидиях на ремоторизацию SSJ: замену двигателей SaM-146 российско-французского СП PowerJet на отечественные, но пока несертифицированные ПД-8. Требуемый объем субсидий в письме не указан. В феврале глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь на форуме NAIS выразил сомнение, что ремоторизация будет экономически оправданна для эксплуатантов, поскольку затраты на нее могут оказаться сопоставимы «с, условно, остаточной стоимостью самолета».

Планы по ремоторизации, как неоднократно писал “Ъ”, не заложены в утвержденной правительством авиационной стратегии до 2030 года: согласно документу, ОДК должна поставить 314 двигателей за семь лет, а «Иркут» за то же время — 142 SSJ New. Оставшиеся 30 двигателей предусмотрены для подменного пула, уточняли источники “Ъ” в авиапроме.

Во-вторых, АЭВТ предлагает распространить действие постановления правительства №245 — на компенсацию авиакомпаниям части затрат, связанных с обслуживанием ВС,— на самолеты типа Ту-214. Субсидия предоставляется в рамках госпрограммы «Развитие авиационной промышленности», в том числе «для повышения уровня исправности SSJ 100». В текущем бюджете на 2023–2025 годы на нее заложено по 7,83 млрд руб. ежегодно. Сейчас Ту-214 не проходит по критериям субсидии: она выдается на самолеты, получившие сертификат типа не ранее 2011 года. Пассажировместимость не должна превышать 130 кресел (на Ту-214 — 210 кресел), а максимальная взлетная масса — 56 тонн (у Ту-214 — 110 тонн). Получателем 40 Ту-214 из обещанных производителем 70 машин до 2030 года будет «Аэрофлот», в связи с этим некоторые собеседники “Ъ” в отрасли оценивают предложение как «не лишенное перспектив». В авиакомпании, АЭВТ и Минтрансе не стали это комментировать.

Наиболее высокие шансы на реализацию, по оценке ряда источников “Ъ”, имеет третье предложение — об отмене требования предоставлять банковские или госгарантии, чтобы получить субсидию при покупке или оформлении лизинга на отечественные ВС (по постановлению №1212). Объем этой субсидии в 2023 году — 2,5 млрд руб. и примерно по 7 млрд руб. на 2024 и 2025 годы. Банковская гарантия выдается банком не бесплатно, но указать ее точную стоимость в подобных сделках собеседники “Ъ” затруднились, называя суммы от 5–10% от стоимости сделки до двух-трех месячных лизинговых платежей.

Размер банковской гарантии определяется договоренностью сторон, правилами банка и платежеспособностью должника, говорит советник BGP Litigation Владислав Риков. При этом размер госгарантии определяется на основании соответствующего акта правительства и зависит в том числе от параметров бюджета.

В 2020 году при обсуждении программы по поставке 59 новых «Суперджетов» в отрасли говорили о планах правительства выдать лизингодателям госгарантии на всю сумму закупки — почти на 140 млрд руб., отмечает источник “Ъ” на рынке. Эта сумма высчитывалась из цены SSJ 100 примерно $33 млн (2,4 млрд руб. за один самолет). Стоимость нового SSJ New не называлась, но источники “Ъ” разделяют мнение о существенном подорожании импортозамещенного самолета.

Высчитывать потенциальную стоимость госгарантий сейчас вряд ли имеет смысл, полагает эксперт Института экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко, поскольку власти, «вероятно, не пойдут на ее предоставление». Согласно Бюджетному кодексу, поясняет он, под госгарантии в бюджете формируются резервы в 100% от их размера на случай риска даже частичного непогашения. Это, в свою очередь, создает риски для «разбалансировки и планирования бюджета».

До 2022 года госгарантии считались хорошим рыночным инструментом, гарантирующим лизингодателям кредиты по «пониженным ставкам, близким к суверенному долгу», но с учетом усиления присутствия государства в банковском секторе этот фактор теряет свою значимость, добавляет эксперт. При этом он подтверждает, что оплата банковских гарантий остается дорогостоящей услугой «и, конечно, должна быть отменена».

Айгуль Абдуллина