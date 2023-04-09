Белоруссия определит место строительства терминала в Мурманске в апреле или мае

Власти Белоруссии в апреле или мае приедут в Мурманскую область, чтобы определиться с местом для строительства терминала для перевалки грузов. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Мы ждем очередной визит руководства правительства Республики Беларусь в апреле-мае этого года, чтобы уже зафиксировать площадку, где будет построен этот терминал»,— сообщил губернатор в интервью телеканалу СТВ. Согласно договоренностям, мощность терминала должна составить 5–7 млн тонн.

По словам губернатора, на данном этапе с участием Минтранса республики и предприятия «Беларуськалий» было изучено несколько площадок. «Поэтому сейчас идет детальная окончательная отработка. Поэтому все в активной стадии»,— добавил господин Чибис.

В начале марта министр транспорта и коммуникаций республики Алексей Авраменко сообщил, что в 2023 году будет принято решение о целесообразности строительства морского порта в Мурманской области. Он говорил, что Белоруссии предложили три площадки для строительства терминала. По его словам, также рассматривается вопрос о строительстве «непосредственно белорусского порта».

В августе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин лично показал ему все порты в Санкт-Петербурге и предложил выбрать «любое направление». Тем же летом он осмотрел порт Бронка под Санкт-Петербургом. В начале февраля директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук сообщил, что российские власти прорабатывают вопрос о передаче порта Бронка в Финском заливе Минску.

Анастасия Ларина