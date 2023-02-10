Российские власти могут передать Белоруссии порт в Санкт-Петербурге

Российские власти прорабатывают вопрос о передаче порта Бронка в Финском заливе в собственность Белоруссии. Об этом сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«В настоящее время прорабатывается вопрос передачи в собственность Белоруссии многофункционального морского перегрузочного комплекса "Бронка", входящего в Большой порт Санкт-Петербург»,— сообщил господин Полищук.

Как пояснил дипломат, сейчас мощность перегрузочного комплекса Бронка — 3,2 млн тонн в год, максимальная проектная мощность — 20,7 млн тонн в год. За 2022-й через российские морские порты было отгружено 3,5 млн тонн нефтепродуктов из Белоруссии, а также 3 млн калийных удобрений — по железной дороге в Китай и через морские порты.

Россия и Белоруссия подписали соглашение о транзите белорусских грузов через российские территории в конце сентября 2022-го. В феврале прошлого года президент России Владимир Путин в результате переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко распорядился начать строительство портовых мощностей для перевалки белорусских грузов. В июне господин Лукашенко посетил место строительство белорусского порта в Бронке.

Перегрузочный комплекс Бронка находится на южном побережье Финского залива в пределах Большого порта возле примыкания дамбы с кольцевой автодорогой к городу Ломоносов. В комплекс входят контейнерный терминал, терминал накатных грузов и логистический центр. Владелец и оператор Бронки — ООО «Феникс», подконтрольное Росимуществу. До февраля 2023 года компания должна войти в состав госкорпорации «Ростех».

11 августа 2023 года белорусский президент Александр Лукашенко рассказывал, что президент России Владимир Путин лично показал ему все порты в Санкт-Петербурге и предложил выбрать «любое направление». До этого Белоруссия и Россия расширили возможности экспорта белорусских нефтепродуктов через российские порты.

Анастасия Ларина