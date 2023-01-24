«Белград оказался в безвыходном положении»,— президент Сербии Александр Вучич выступил с обращением к народу, посвященном ситуации вокруг Косово. Он заявил, что Европа де-факто находится в состоянии войны, а Брюссель угрожает остановкой евроинтеграции, прекращением инвестиций и санкциями, в том числе и из-за позиции Вучича по конфликту на Украине. Глава Сербии не исключил вероятность ухода в отставку, если это сможет спасти страну. Как считает обозреватель “Ъ” Максим Юсин, Белград будет вынужден уступить давлению Запада.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Президенту Сербии Александру Вучичу не позавидуешь. Какие бы чудеса политической эквилибристики и лавирования он ни демонстрировал, шансов победить или хотя бы выстоять в противостоянии с европейцами и американцами у него практически нет.

Противостояние это идет на двух фронтах. Первый и главный для сербов — Косово. Белград не признает его отделения, тогда как США и большинство стран Европы намерены включить Приштину в западные структуры — в НАТО, а со временем и в ЕС. Чтобы это произошло, надо сломить сопротивление Белграда, добиться от него признания не только независимости бывшей сербской провинции, но и что еще более болезненно — фактически бросить на произвол судьбы косовских сербов. Они и де-факто, и де-юре станут жителями другого государства, лидеры которого относятся к ним отнюдь не дружелюбно.

Время уговоров со стороны Запада прошло, настала эпоха ультиматумов. Как образно высказался глава комитета по Косово сербского парламента Милован Дрецун, США и ЕС фактически поставили Белград «к стенке», той самой, у которой приводят в исполнение смертный приговор. В случае отказа выполнить план по Косово, который на днях привезли в Белград эмиссары из США, Франции, Германии, Италии и Евросоюза, сербам фактически угрожают изоляцией, блокадой, экономическим удушением. Это смерти подобно для государства, со всех сторон окруженного либо членами НАТО и ЕС, либо кандидатами на вступление в эти организации.

И кто бы ни возглавлял Сербию, на каких бы популистских, патриотических, националистических лозунгах он в свое время ни приходил к власти, этот человек не в силах совершить невозможное и изменить геополитические реалии. А они таковы, что ситуация для Белграда безнадежная. И рано или поздно ему придется идти на болезненные, унизительные, несправедливые, крайне непопулярные в обществе уступки. Альтернативы, увы, не видно.

Второй фронт противостояния Сербии с Западом — политика в отношении Москвы. До сих пор Вучич отказывался присоединяться к антироссийским санкциям, несмотря на давление Запада. Но и здесь максимум, чего он может добиться, это выиграть время. В конечном счете США и ЕС все равно дожмут Белград, предъявив ему по российскому вопросу столь же жесткий ультиматум, как они это сделали по косовскому.

Остается только надеяться, что в Москве учтут то безвыходное положение, в котором оказались традиционные балканские союзники, и не станут автоматически зачислять Сербию в список «недружественных государств». Со всеми вытекающими последствиями.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".