СМИ: Путин и Лукашенко обсудили в квартире в Кремле «самые закрытые темы»

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в служебной квартире в Кремле обсудили «самые закрытые темы». Об этом сообщил близкий к пресс-службе Александра Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко (слева) и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко (слева) и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью «Москва. Кремль. Путин» подтвердил, что Владимир Путин пригласил Александра Лукашенко в квартиру в Кремле.

«Проведя переговоры и рабочий ужин в Кремле, лидеры несколько часов общались в той самой кремлевской квартире. Там обсуждались самые закрытые темы, разумеется»,— утверждает «Пул Первого».

5 апреля Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле. Они обсудили проблемы в сфере безопасности. На следующий день в Москве прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства.

25 марта Владимир Путин сообщил о решении разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Российский посол в Белоруссии Борис Грызлов рассказал, что ядерное оружие придвинут к западным границам Союзного государства.

О реакции других стран на решение России разместить ядерное оружие в Белоруссии читайте в публикации «Ъ» «Оружие массового самоубеждения».