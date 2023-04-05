В Кремле начались переговоры Путина и Лукашенко

Президент России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу в Кремле, сообщает российская сторона. Ранее сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что встреча будет посвящена проблемам в сфере безопасности. Господин Песков не исключил, что в ходе беседы стороны обсудят предложенный господином Лукашенко план мирного урегулирования конфликта на Украине.

Господин Путин заявил об успешной работе двух стран по разным направлениям. «Должен сказать, что очень многое сделано в результате нашей совместной работы по всем направлениям. Завтра, повторяю, мы все это обсудим. Это касается нашего взаимодействия на международной арене, это касается решения совместно вопросов обеспечения безопасности наших государств. Особо приятно отметить результаты нашей работы в сфере экономики»,— сказал президент РФ на встрече (цитата по «РИА Новости»).

Президент Белоруссии, в свою очередь, заявил, что мероприятия союзных белорусско-российских программ по углублению экономической интеграции выполнены почти на 80%. «Мы определили 28 союзных программ. Почти на 80% они реализованы»,— сказал Александр Лукашенко.

Владимир Путин также выразил готовность обсудить послание президента Белоруссии. Ранее господин Лукашенко, обращаясь с посланием, среди прочего, предложил прекратить боевые действия на Украине. «Слушал ваше послание … Ну сейчас пообсуждаем»,— сказал господин Путин.

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