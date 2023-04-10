В портах запахло аммиаком

Минпромторг подготовил поправки к законодательству, разрешающие размещение в водоохранных зонах морских портов химических, опасных, токсичных и взрывчатых веществ. Это сделано для облегчения реализации проектов создания в России мощностей по перевалке аммиака и метанола. Раньше в них не было острой необходимости, так как исторически перевалка шла через Украину и Прибалтику. Но в результате военных действий и жесткого конфликта с Западом потребовались альтернативные экспортные мощности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Минпромторг разработал проект поправок к ст. 65 Водного кодекса РФ, обеспечивающих снятие ограничений на размещение химических, опасных, токсичных, взрывчатых и ядовитых веществ в границах водоохранных зон для территорий морских портов. Обязательным условием будет размещение этих веществ в специализированных хранилищах. Об этом сообщил Telegram-канал «"Зеленый" змий», информацию “Ъ” подтвердили в Минпромторге.

В министерстве пояснили, что проект подготовлен во исполнение поручения первого вице-премьера Андрея Белоусова в рамках «дорожной карты» по развитию портовых мощностей для перевалки неопасных сухих минеральных удобрений, аммиака и метанола в РФ. Документ согласован Минтрансом, Минстроем и Минприроды и сейчас направлен в Минюст.

«Изменения будут способствовать развитию портовых мощностей и гибкости в перевалке продуктов, востребованных промышленностью, при безусловном соблюдении требований безопасности»,— заверили в министерстве. В Ассоциации морских торговых портов (АСОП) считают «нецелесообразным» давать правовую оценку законопроекту на данном этапе, поскольку в отношении него не запущена официальная процедура согласования и рассмотрения, а также общественного обсуждения.

Согласно «дорожной карте» (“Ъ” видел редакцию от конца декабря 2022 года), в 2023 году объем портовых мощностей для перевалки упомянутых в документе категорий грузов должен составить 43,75 млн тонн, из них 0,54 млн тонн будет приходиться на не переваливавшийся до сих пор в стране аммиак и 2,2 млн тонн — на сухие опасные минудобрения. К 2030 году общие мощности в категории должны увеличиться до 99,25–107,25 млн тонн в зависимости от решений по строительству терминала для перевалки опасных грузов на Приморском УПК. Из них 2,2 млн тонн должны приходиться на опасные сухие грузы, 3 млн тонн — на опасные жидкие минудобрения, 4,85 млн тонн — на аммиак и 3 млн тонн — на метанол.

Россия выступает крупнейшим в мире экспортером аммиака (4,4 млн тонн в 2021 году), однако не располагает собственными мощностями по его перевалке. Дефицит стал особенно остро заметен из-за закрытия в первый же день военных действий РФ на Украине 24 февраля 2022 года аммиакопровода «Тольяттиазота» на Одессу.

Сейчас «Тольяттиазот» строит морской комплекс по перевалке аммиака в Тамани, первую очередь на 2 млн тонн в год планируют запустить уже в конце этого года (см. “Ъ” от 2 марта). В «дорожную карту» также заложено 0,85 млн тонн перевалки аммиака на терминале «Еврохима» в Усть-Луге, 3 млн тонн с 2027 года и 6 млн тонн с 2029 года перевалки жидких удобрений, аммиака и метанола на терминале «Балтийский метанол» и до 15 млн тонн соответствующих грузов на Приморском УПК при корректировке сметной документации.

Потребности отрасли в перевалке всех подпадающих под действие проекта номенклатур уже в этом году оцениваются в 14,6 млн тонн, в том числе 7,7 млн тонн опасных сухих, 1,3 млн тонн опасных жидких минудобрений, 4,08 млн тонн аммиака и 1,5 млн тонн метанола.

Официально производители химудобрений, аммиака и метанола от комментариев отказались. Источник “Ъ” на рынке отмечает, что законодательство «фактически подстраивают под сложившиеся обстоятельства». Собеседник “Ъ” подчеркивает, что еще несколько лет назад не было потребности во внутренней перевалке, так как исторически транспортировка шла через Украину или Прибалтику, где была сформирована соответствующая инфраструктура. В то же время источник “Ъ” уверен, что существенных проблем при создании российских перевалочных мощностей не возникнет. Собеседник “Ъ” в крупной химической компании добавляет, что там заинтересованы в переводе перевалки аммиака в Россию.

Наталья Скорлыгина, Ольга Мордюшенко