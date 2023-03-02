Аммиак потечет мимо Одессы

Правительство утвердило «дорожную карту» строительства первого в России терминала по перевалке аммиака и азотных удобрений в Тамани. Новый комплекс, который планируется запустить к началу 2024 года, заменит остановленный год назад экспортный маршрут через Одессу. В течение 2023 года, согласно плану, местным властям и ОАО РЖД предстоит решить с «Тольяттиазотом» давние вопросы по земельным участкам и расширению инфраструктуры. Но эксперты опасаются, что сроки запуска первой очереди терминала на 2 млн тонн могут сдвинуться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Тольяттиазот» (ТОАЗ, входит в группу «Уралхим») в конце 2023 года запустит первую очередь морского комплекса по перевалке аммиака в Тамани мощностью 2 млн тонн в год. Такие показатели содержатся в «дорожной карте», утвержденной 22 февраля распоряжением правительства. Второй этап предполагает рост мощностей комплекса к декабрю 2025 года до 3,5 млн тонн аммиака и 1,5 млн тонн карбамида в год. Комплекс станет первым подобным объектом в России, ранее перевалка аммиака осуществлялась в иностранных портах (в основном — на Украине).

Для реализации проекта, сообщают источники “Ъ”, уже подписана «дорожная карта» с ОАО РЖД. Свои вложения в проект ТОАЗ оценивает в 40 млрд руб.

Как поясняют источники “Ъ”, знакомые с документацией, 25 млрд руб. пойдет на строительство объектов для приема грузов в порту Тамань, а еще 15 млрд руб.— на подготовку инфраструктуры для отправки товара из Тольятти. Мощности ТОАЗа по аммиаку — 3 млн тонн в год, по карбамиду — 1 млн тонн.

Комплекс в Краснодарском крае должен заменить остановленный 24 февраля 2022 года маршрут экспорта по аммиакопроводу Тольятти—Одесса, по которому прокачивалось около 2,5 млн тонн аммиака в год. Создать альтернативу украинскому направлению ТОАЗ пытается уже около 20 лет, но активное строительство комплекса началось только в конце 2022 года — после перехода «Тольяттиазота» в собственность «Уралхима». В 2015 году очередная заморозка была связана с не урегулированными с Краснодарским краем вопросами аренды земли и судебными спорами о признании права собственности на объекты недвижимости, которые компания успела на ней построить. В 2019 году суд обязал ТОАЗ снести постройки и незавершенные объекты. Но в 2022 году арбитражный суд Краснодарского края признал незаконным отказ региональных властей передать земельные участки на территории порта Тамань, где ведется строительство терминала ТОАЗа, в федеральную собственность (объекты, связанные с перевалкой взрывоопасных веществ, можно возводить только на федеральных землях).

Теперь, согласно «дорожной карте», с февраля проект «Тольяттиазота» должен войти в перечень приоритетных объектов инфраструктуры, а вопросы между администрацией края и ТОАЗом, касающиеся земельных участков в порту Тамань, должны быть урегулированы в марте 2023 года. До мая Росморречфлоту будет необходимо внести изменения в документацию по планировке территорий перевалочного комплекса в порте Тамань от 2018 года, а местным властям — изменения в генпланы Темрюкского района для размещения комплекса.

Актуальность проекта значительно возросла после остановки аммиакопровода на Одессу, констатирует Артем Лебедской-Тамбиев из «Выгон Консалтинга». «Кроме того, хотя Россия является крупнейшим экспортером аммиака (более 4,4 млн тонн в 2021 году), на данный момент в стране отсутствуют мощности по его перевалке»,— напоминает эксперт. По его словам, на фоне роста мировых цен на газ, которые составляют основную статью себестоимости производства, котировки аммиака в 2021–2022 годах были на очень высоком уровне, а некоторые зарубежные производители вынуждены были сокращать выпуск.

Терминал в Тамани является безальтернативным, добавляет глава InfoLine Михаил Бурмистров, потому что о восстановлении прокачки по трубопроводу Тольятти—Одесса в текущих реалиях говорить не приходится. Эксперт сомневается в заложенных в «дорожной карте» сроках строительства терминала и объектов железнодорожной сети, более реалистичным ему кажется запуск комплекса не ранее второго квартала 2024 года. Но, отмечает он, с учетом максимально высокой мотивации к завершению строительства у ТОАЗа и относительно небольших с точки зрения ОАО РЖД мощностей первой очереди терминала, вопрос с узкими местами инфраструктуры выглядит решаемым.

Ольга Мордюшенко