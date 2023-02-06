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Коммерсантъ FM
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Индия разморозила аммиак

НОВАТЭК переориентирует экспорт

НОВАТЭК начал искать в Индии покупателей на СПГ и аммиак со своих проектов на Ямале. Компания подписала необязывающий меморандум с индийской Deepak Fertilisers, объемы поставок пока не определены. Прежде НОВАТЭК ориентировался при маркетировании аммиака на клиентов из Европы и Японии, но сейчас сотрудничество заморожено.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

НОВАТЭК и индийская Deepak Fertilisers and Petrochemicals Corporation Ltd подписали необязывающий меморандум о взаимопонимании о поставках СПГ, низкоуглеродного аммиака и водорода, сообщила 6 февраля российская компания. Речь идет о поставках на спотовом рынке и по долгосрочным контрактам, включая поставки с проекта «Арктик СПГ-2», их объем не раскрывается. Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон подтвердил журналистам 6 февраля, что компания сохраняет сроки запуска первой линии «Арктик СПГ-2» — конец 2023 года.

Наиболее интересным выглядит упоминание о поставках низкоуглеродного водорода и аммиака, произведенных с использованием технологий улавливания и подземного хранения углекислого газа, а также возобновляемых источников энергии на перспективном газохимическом комплексе НОВАТЭКа на Ямале. Вероятно, имеется в виду Обский ГХК, предпроектные исследования (pre-FEED) по этому проекту были завершены в 2022 году.

Выпуск низкоуглеродного аммиака был одним из приоритетов НОВАТЭКа, а целевым рынком должна была стать Европа, где потребление аммиака (как напрямую, так и в качестве носителя водорода) должно было резко возрасти в ходе энергетического перехода.

Так, НОВАТЭК и немецкая Uniper в конце 2021 года подписали соглашение об основных условиях поставки 1,2 млн тонн аммиака в год с Обского ГХК, вскоре сходный меморандум по поставкам аммиака и водорода был подписан с немецкой RWE. Переговоры о поставках водорода, по данным “Ъ”, также велись с испанской Repsol, а японская Mitsui собиралась войти в проект в качестве акционера и покупать часть объемов.

Но после начала украинского кризиса Uniper и RWE остановили все инвестиции в России.

Теперь НОВАТЭК пытается найти новых покупателей аммиака из дружественных стран, чтобы возобновить реализацию Обского ГХК.

Леонид Михельсон сообщил 6 февраля, что НОВАТЭК заинтересован не только в поставках СПГ на индийский рынок, но и в участии в локальных проектах, включая регазификационные терминалы и СПГ-заправки. По его словам, компания готова продавать Индии СПГ за рупии, поскольку собирается привлекать в свои проекты индийских поставщиков и тем самым сможет платить им в рупиях. С проекта «Ямал СПГ» НОВАТЭКа на рынок Индии за все время было поставлено 33 партии СПГ, или более 2 млн тонн.

Леонид Михельсон, глава НОВАТЭКа, 6 февраля:

«Сейчас ведем не с одной компанией переговоры о долгосрочных договорах на поставку (СПГ.— “Ъ”) на индийский рынок».

Выступая в понедельник на форуме India Energy Week, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что спрос на газ в Индии вырастет более чем на 500% в обозримом будущем, до 310–320 млрд кубометров, при этом до 70% всего спроса (то есть около 200 млрд кубометров) будет обеспечено за счет импорта СПГ. Страна поставила целью нарастить долю газа в энергобалансе с 6% до 15% к 2030 году. Индия намерена увеличить как регазификационные мощности (сейчас в стране шесть СПГ-терминалов), так и мощности трубопроводов. В то же время Индия сейчас крайне чувствительна к стоимости поставок СПГ — при росте цены закупки традиционно резко падают.

Показатели «Газпрома» сокращаются в пользу «Роснефти» и НОВАТЭКа

По оценке Сергея Кондратьева из Института энергетики и финансов, прогнозы роста потребления в Индии выглядят слишком оптимистично, более реально выйти на 150–170 млрд кубометров к 2030 году. Даже с учетом этого индийский рынок в ближайшее десятилетие, вероятно, будет показывать одни из самых высоких темпов роста в мире, что потребует наращивания импорта СПГ до 100–120 млрд кубометров в год. В 2022 году потребление природного газа в Индии составило 60,5 млрд кубометров, 45% пришлось на импорт СПГ. Помимо этого, Индия — один из крупнейших импортеров аммиака в мире, ежегодно закупающий 2,5–2,7 млн тонн. По оценке аналитика, импорт низкоуглеродного аммиака к 2030 году в стране может вырасти до 6–8 млн тонн.

Татьяна Дятел

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