«Электросамокат становится новым фактором в неестественном отборе»

2 апреля почти 90% парижан на референдуме о судьбе аренды электросамокатов в городе проголосовали за ее запрет. «Ъ» спросил у законодателей, предпринимателей и культурных деятелей об их отношении к этому виду транспорта и возможных способах регулирования.

Дмитрий Чуйко, основатель и CEO кикшеринга Whoosh:

Фото: Whoosh

— Запрет электросамокатов в Париже — мера, лишающая горожан возможности использовать их как альтернативу общественному и частному транспорту. Чтобы кикшеринг успешно выполнял эту функцию, мы придерживаемся особой модели.

Проблемы Парижа у нас не так остры, потому что у наших сервисов налажены контакты с администрацией каждого города и заключены соглашения, в которых оговорено количество парковок, правила их размещения, скоростные ограничения и количество самокатов. За счет этого самокаты лучше интегрированы в городскую инфраструктуру, а сервис органично функционирует в каждой локации.

С 1 марта в России появились ПДД для СИМ с понятными правилами для всех пользователей самокатов, также регламентирующие взаимодействие с другими участниками движения. Это сделает улицы безопаснее, а также организует и частные самокаты. Ведь по статистике МВД 70% происшествий с участием СИМ приходится именно на частные, а не на кикшеринговые устройства.

Александр Жулин, тренер, призер Олимпийских игр:

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

— Может быть, не запретил, но под жесточайший контроль поставил. Электросамокат — это предельно опасная штука по многим параметрам в силу своих скоростных возможностей, малой шумности, слабой предсказуемости в динамике движения.

У меня много знакомых, друзей получили травмы, катаясь на электросамокатах, но помимо этого есть опасность нанести травмы пешеходам, другим участникам движения. Я сам ездил на нем в Сочи всего один раз и испытал немало тревожных впечатлений. Больше пользоваться этим транспортом я не хочу.

Алексей Митяев, заместитель руководителя департамента транспорта города Москвы:

Фото: Официальный сайт Мэра Москвы

— В наших планах продолжать развивать московский прокат так, чтобы он становился еще более удобным и безопасным для всех участников дорожного движения. Наш подход к развитию сервиса изначально отличается от истории его становления в Париже.

С первого дня работы мы ввели обязательное требование к операторам — оборудовать самокаты гибким замком, чтобы по завершении поездки пользователи могли пристегивать самокаты к велопарковкам. Это правило позволило избежать ситуации, с которой столкнулись многие города, когда самокаты бросали где попало, посреди улиц, так что они мешали проходу пешеходов.

Во-вторых, Москва стала одним из первых городов мира, которые ввели большое число медленных зон в городе. Это участки в парках, скверах и на оживленных улицах, где скорость движения самокатов ограничивается 5–15 км/ч. И уже не первый год мы фиксируем отсутствие аварийности на таких участках, где были введены медленные зоны.

В-третьих, сегодня в городе работает больше 350 техников сервисов, которые отвечают за поддержание порядка на городских парковках и своевременную подзарядку самокатов. Когда пользователи видят аккуратно выставленные самокаты, они и свой паркуют по всем правилам.

Сергей Ястржембский, кинодокументалист, бывший сотрудник администраций президентов Бориса Ельцина и Владимира Путина:

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

— Я с первого момента противник этого вида транспорта. Когда увидел людей на электросамокатах, а это было уже давно как раз на улицах Парижа, я уверенно сказал водителю, что это будет большая проблема. Потом сам как водитель сталкивался с этим феноменом неоднократно в Италии, других местах, и мое мнение не изменилось.

Количество травм, особенно среди подростков, не просто велико — зашкаливает. А еще это история с большим количеством ДТП, смертью неповинных людей и еще большим количеством раненых, будущих инвалидов. Уверенно говорю: электросамокаты должны быть повсеместно запрещены.

Дарья Парамонова, генеральный директор компании Strelka CA:

Фото: Личный архива Дарьи Парамоновой

— Нужно не запрещать микромобильные средства транспорта, а развивать инфраструктуру для них. Например, разделять потоки, чтобы не создавать конфликты с другими участниками движения. В мире идет переориентация на микромобильность: велосипеды, самокаты, моноколеса. Жителю города удобно взять в прокат компактное транспортное средство и доехать до определенной точки.

Но пока города не подготовлены к подобным транспортным решениям. В них обычно есть два типа среды: для пешеходов и для автомобилей. Поэтому, учитывая потребность горожан в удобных вариантах мобильности, нужны специальные документы, например мастер-планы микромобильности, что позволит настроить города под такой вид передвижения. Когда почва будет подготовлена, то запретов и конфликтов можно будет избежать.

Вячеслав Лысаков, экс-депутат Госдумы (шестого-седьмого созывов), автор действующих законов и поправок по ПДД:

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

— Радикально запретить, как парижане, чтобы избежать конфликтов и травм! Регулировать такой прокат, да и личное пользование, бесполезно, пока отсутствует инфраструктура, разводящая их и пешеходов, как есть, например, в Словении. Но там все решают муниципалитеты, сохраняя жизни и здоровье! А у нас — броуновское движение и лавирование механизированных граждан между пешеходами?

Идентифицировать водителя можно на проезжей части, но электросамокатчики, мчащиеся как НЛО, не учатся и не умеют разумно управлять. Если выпустить это стадо на дороги, вакханалия перекинется туда. Электросамокат становится новым фактором в неестественном отборе.

Сергей Митрохин, член Федерального политкомитета партии «Яблоко», депутат Мосгордумы:

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

— При наших пробках электросамокаты — разумная альтернатива автомобилю, повышенная мобильность и экономия времени. Для города это не бизнес, а решение определенных социальных проблем жителей. Если запрещать из-за отдельных несчастных случаев или возгорания батарей, тогда начинать надо с автомобилей!

Разумное регулирование и культура самих самокатчиков, которые не будут их использовать «для преодоления кризиса среднего возраста», могут свести негатив к нулю.

Дмитрий Гусев, вице-президент Независимого топливного союза:

Фото: Из личного архива Дмитрия Гусева

— К сожалению, владельцы как электросамокатов, так и велосипедов не соблюдают правила дорожного движения. Кроме этого, родители довольно невнимательно относятся к подросткам и не объясняют им правила пользования этими транспортными средствами повышенной опасности. Причем летящие на самокатах, велосипедах курьеры, дети и так далее несут опасность не только самим себе, но и окружающим.

С одной стороны, не хотелось бы это все запрещать. Но поскольку люди не понимают, что они могут нанести вред окружающим, то на данный момент, наверное, надо бы это дело прекратить.

Андрей Зиновьев, основатель компании «Ультра моторс»:

Фото: @andrey.zi

— Если все правильно решить, то речь пойдет не о запрете, а только о способе и правилах их использования. И разговор не только об электросамокатах — так можно запретить и каршеринги, потому что средняя аварийность в них, скорее всего, выше, чем среди обычных водителей. Но каршеринги не собираются запрещать — и правильно, потому что польза, получаемая городом и жителями от него, перевешивает этот момент.

Так же и с самокатами: очень много людей в восторге от их появления, но надо нейтрализовать негатив остальных горожан. Я фанат индивидуальной мобильности, а моя мама боится этого вида транспорта. Почему — потому что нет четкого регулирования: они гоняют, где и как попало, и для них нет отдельных дорожек.

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Группа «Прямая речь»