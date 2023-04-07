Блинкен: в вопросах возвращения Крыма Украина должна учитывать мнение граждан

В вопросе попыток возвращения под контроль Крымского полуострова украинскому правительству следует прислушиваться к мнению населения, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, контрнаступление украинских войск может начаться в ближайшие недели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

«Эти решения должна принимать Украина. Украина — демократия. Президент Владимир Зеленский несет ответственность за руководство страной. Но он также должен быть открыт для воли украинцев»,— сказал господин Блинкен в интервью Funke (цитата по n-tv).

Таблоид Bild со ссылкой на ведущих аналитиков НАТО сообщал, что целью контрнаступления Украины станет перерезание наземного сообщения России с Крымом, а также продвижение на Луганском и Запорожском направлении. По информации Reuters, Украина готовит для контрнаступления 40 тыс. новобранцев.

В начале марта глава офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что украинские вооруженные силы могут взять Крым за пять-семь месяцев. Замглавы офиса президента Украины Андрей Сибиха заявил, что украинские власти будут готовы обсуждать с Москвой судьбу Крыма в случае, если украинские войска подойдут к границе полуострова.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».