Киев расстроен наступательно

В распоряжение ВСУ поступают первые партии западных танков и другой бронетехники. Минобороны Германии отчиталось о прибытии в страну 18 немецких Leopard 2. Три такие же машины пришли из Португалии. Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал и о появлении на украинской земле британских танков Challenger 2. По сообщениям западных СМИ, контрнаступление Киева, от которого ставят в зависимость будущее российско-украинского конфликта и возможных мирных переговоров, может начаться в ближайшие недели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Вскоре эти фантастические машины приступят к выполнению боевых задач»,— воскликнул министр обороны Украины Алексей Резников (в центре), принимая с группой украинских военных новую западную бронетехнику

Фото: Defence Ministry of Ukraine «Вскоре эти фантастические машины приступят к выполнению боевых задач»,— воскликнул министр обороны Украины Алексей Резников (в центре), принимая с группой украинских военных новую западную бронетехнику

Фото: Defence Ministry of Ukraine

Первые партии западных танков начали прибывать на Украину. В понедельник, 28 марта, министр обороны страны Алексей Резников опубликовал видео, в котором показал поставленные ВСУ британские Challenger 2. На одном из них, судя по записи, господин Резников даже прокатился лично и заверил, что «вскоре эти фантастические машины приступят к выполнению боевых задач». Днем ранее он опубликовал фотографии, на которых были замечены немецкие БМП Marder и американские БТР Stryker. Сколько единиц бронетехники поступило Украине, министр не уточнил, но ранее говорилось о планах поставить Киеву 14 Challenger 2, 40 Marder и 90 Stryker.

Между тем, как сообщила британская газета The Guardian, украинские экипажи, тренировавшиеся управлять Challenger 2, завершили обучение и возвращаются домой. «Ожидается, что украинские экипажи и танки окажутся на позициях как раз к весеннему контрнаступлению»,— отметило издание. По словам генерал-лейтенанта Джона Стоуна, руководившего учебной миссией, в Великобритании удовлетворены компетентностью украинских военных, которые «будут наиболее эффективно использовать танки Challenger 2 в предстоящих сражениях». Министерство обороны Великобритании назвало поставку этих машин «поэтапным изменением возможностей» ВСУ. Помимо танков Лондон также направил Киеву 20 БТР Bulldog и 30 самоходных артиллерийских установок AS-90.

Не отстает и Германия. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, 18 танков Leopard 2 уже добрались до Украины. «Уверен, что они смогут внести определяющий вклад в ситуацию на фронте»,— отметил господин Писториус. Кроме того, как заявило Министерство обороны Португалии, «три безвозмездно предоставленных танка Leopard 2A6 уже находятся на Украине». По словам неназванных собеседников, помимо 18 танков и 40 БМП Киеву достались от Берлина также две бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ). Ранее о поставке Украине БРЭМ Bergepanzer 3 на базе танка Leopard 2 сообщала Канада. Эта техника применяется в том числе для расчистки препятствий, в связи с чем может оказаться эффективной при наступлении.

Кроме того, по информации агентства AFP, Берлин намерен в пять раз увеличить расходы на вооружение для Украины. Если ранее ФРГ планировала выделить непосредственно на эти цели €3 млрд, то сейчас рассматривается вопрос об увеличении этой суммы на €12 млрд. Дополнительное финансирование должно пойти как на прямые поставки оружия Киеву в течение нескольких лет, так и на вооружение бундесвера, часть запасов которого отправлена на Украину.

Нарастить военную помощь, «необходимую для контрнаступления Украины», намерена и Франция. По словам министра обороны республики Себастьена Лекорню, Париж удвоит поставки 155-миллиметровых снарядов, доведя их количество до 2 тыс. в месяц. «В ближайшее время Франция поставит Киеву зенитный ракетный комплексе SAMP/T»,— отметил также министр в интервью газете Le Figaro.

По информации издания Euractiv, в рамках перевооружения своей армии Болгария намерена передать Украине значительное количество старых советских боеприпасов на сумму около €175 млн. Как пояснил бывший министр обороны республики Бойко Ноев, речь идет о «сотнях тысяч» снарядов, которые будут поставляться Киеву через посредников. «Такое количество боеприпасов может переломить ход войны на некоторых направлениях фронта»,— заверил он.

Другими словами, чем ближе фигурировавшие ранее в прессе сроки возможного контрнаступления ВСУ, тем больше появляется сообщений о поставках вооружений Украине. И, как написала американская газета The Wall Street Journal (WSJ), такое наступление должно начаться «в ближайшие недели». Издание отмечает, что несколько месяцев поставок новых вооружений и тренировок украинских военных помогли Киеву подготовить силы для скорой активизации боевых действий. Газета подчеркнула, что целью ВСУ, вероятно, станет попытка перерезать сухопутный коридор в Крым. Однако, отмечает издание, спрогнозировать, чем могут закончиться попытки прорыва фронта, сейчас нельзя. «Это очень рискованная кампания, которая определит ход дальнейших сражений и возможных мирных переговоров»,— пишет WSJ. Издание, в частности, подчеркивает, что Украина обеспечена новой бронетехникой, но в ходе наступления ей может не хватить сил боевой авиации. К тому же, по мнению WSJ, отсутствует фактор внезапности: у российских войск было достаточно времени, чтобы подготовиться к отражению наступления.

О том, что ВСУ готовится к наступлению, подтверждает и российская сторона. «Безусловно, они готовятся. Безусловно, мы видим скопление, переброску определенного рода резервов, в том числе и того резерва, который обучался в европейских странах. Мы видим и переброску техники... Конечно же, наше военное руководство страны полностью ситуацией владеет и выстраивает меры, которые, возможно, даже будут работать на упреждение подобных попыток со стороны Киева»,— подчеркнул врио главы ДНР Денис Пушилин. Ранее о подготовке Украины к наступательной операции говорил и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, России это известно, и Генштаб РФ в ответ готовит свои решения.

Алексей Забродин