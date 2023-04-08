Еще одна партия секретных документов США по Украине появилась в соцсетях

В соцсетях появилась еще одна партия секретных документов США по Украине, Китаю, Индо-Тихоокеанскому региону, Ближнему Востоку и терроризму, сообщили источники The New York Times. Речь идет больше чем о 100 документах. По данным газеты, американская разведка считает это кошмаром для Пяти глаз — разведывательного альянса Австралии, Канады, Новой Зеландии, Великобритании и США.

Новые документы были обнаружены в Twitter и на других сайтах спустя день после другой утечки секретных материалов. Один слайд от 23 февраля содержит метку Secret/NoForn, которая обозначает запрет на передачу документа другим странам.

Бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Мик Малрой считает, что утечка представляет собой «существенную брешь в безопасности». Он обратил внимание что в соцсетях распространяют именно фотографии документов. По мнению аналитика, это может свидетельствовать о том, что ее сделал кто-то, кто «желал нанести ущерб усилиям Украины, США и НАТО».

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