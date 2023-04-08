Минюст США приступил к расследованию утечки секретных документов

Министерство юстиции США начало расследование в связи с появлением в сети секретных документов Пентагона, сообщило Associated Press. По информации The Washington Post (WP), ведомство приступило к расследованию, поскольку объем попавших в сеть документов оказался более крупным, чем предполагалось изначально.

Минюст США сообщил WP, что в рамках расследования поддерживает связь с Пентагоном, однако других подробностей не приводится. Пентагон передал это дело в ведомство вчера, 7 апреля.

Первой об утечке сообщила The New York Times. Речь идет о документах, датированных с 23 февраля по 1 марта и содержащих, как пишет газета, информацию о ходе поставок оружия Украине, «слайды с секретных брифингов по Украине, Индо-Тихоокеанскому военному театру, Ближнему Востоку и терроризму», карту по боям в Артемовске.

Новые документы были обнаружены в Twitter и на других сайтах спустя день после другой утечки секретных материалов о подготовке Украины к контрнаступлению.

Лусине Баласян