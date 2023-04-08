Пригожин попросил Макрона предоставить охрану сыну главы «Русского дома» в ЦАР

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин написал письмо президенту Франции Эмманюэлю Макрону с просьбой обеспечить охрану сына главы «Русского дома» в Центральноафриканской республике. Руководитель представительства Россотрудничества в ЦАР Дмитрий Сытый получил ранение при взрыве посылки с угрозами его сыну, проживающему во Франции.

«Сын Дмитрия Сытого является гражданином Франции и проживает на территории Франции. Прошу вас, дать поручение обеспечить сыну Дмитрия достойную охрану от террористов, которые пытались совершить покушение на Дмитрия Сытого»,— говорится в письме, которое опубликовано в Telegram-канале пресс-службы господина Пригожина. Предприниматель отмечает, что господин Сытый приложил много усилий для борьбы с терроризмом в Африке.

Дмитрий Сытый получил ранение 16 декабря, когда открыл посылку со взрывчаткой. МИД РФ считает взрыв терактом. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин утверждал, что господин Сытый ранее получил записку из Того с угрозой, что в следующий раз он получит в посылке голову сына, если «русские не уберутся с Африканского континента и не распахнут двери для французов». МИД Франции отверг обвинения в причастности Парижа к отправке взрывчатки.

Дмитрий Сытый находится под американскими и европейскими санкциями. В США и ЕС считают, что он проводит политику в интересах ЧВК «Вагнер» в ЦАР.

Леонид Уварчев