В МИД Франции отвергли обвинения в причастности к атаке на «Русский дом» в ЦАР

Руководство Франции не имеет отношения к отправке посылки со взрывчаткой в культурный центр «Русский дом» в Центральноафриканской Республике (ЦАР), заявила министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна. Подобные обвинения она назвала проявлением российской пропаганды.

«Эта информация является ложной и отлично характеризует российскую пропаганду с присущим ей причудливым воображением»,— заявила госпожа Колонна AFP.

Сегодня, 16 декабря, руководитель «Русского дома» в ЦАР Дмитрий Сытый получил тяжелые ранения после того, как распечатал анонимную посылку со взрывчаткой. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин позднее заявил, что 11 ноября господину Сытому пришла записка, в которой содержался призыв к русским «убраться с африканского континента» и «распахнуть двери для французов». По словам Евгения Пригожина, к письму также была приложена фотография сына Дмитрия Сытого, проживающего во Франции.

Андрей Сапожников