Польша увеличила объем поставок Украине бронетранспортеров Rosomak до 200 единиц

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, Украина получит от Польши 200 бронетранспортеров Rosomak. Вместе с тем, пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер ранее говорил, что Украина увеличила объем заказа бронетранспортеров Rosomak со 100 единиц до 150.

«Есть новые договоренности по поводу БМП, больше сотни машин. По поводу бронетранспортеров Rosomak, 200 машин, сейчас 100 и 100 впоследствии. Также самоходные минометы, дополнительные ракеты, МиГи»,— сообщил Владимир Зеленский в вечернем обращении в Telegram.

В конце марта власти Польши заявили о планах в несколько раз увеличить поставки боеприпасов на Украину в рамках программы 17 стран Евросоюза. 1 апреля, стало известно, что вооруженные силы Украины купят у Польши 100 бронетранспортеров Rosomak и что покупку оплатят США и ЕС.

Бронетранспортер Rosomak разработан предприятием SA Rosomak в польском городе Семяновице-Сленске, это копия финского БТР Partia. Он стоит на вооружении Польши с 2003 года. Экипаж машины рассчитан три человека, бронетранспортер имеет 30 мм пушку Bsuhmaster II, станковый гранатомет Mk 19, спаренный пулемет UKM-2000C.

Владимир Зеленский был с визитом в Варшаве 5 апреля. На встрече с польским президентом Анджеем Дудой он заявил, что между его страной и Польшей «не будет никаких границ».

Анастасия Ларина