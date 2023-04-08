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Коммерсантъ FM
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Из Сирии в сторону Израиля выпущены три ракеты

Три ракеты были выпущены из Сирии по территории Израиля, сообщает пресс-служба израильской армии. Из них только одна упала непосредственно на израильской территории на открытой местности.

По данным израильской службы новостей Kan, одна из ракет залетела в Иорданию, запуск третьей не удался.

В последние недели Израиль наносил интенсивные удары по Сирии, атакуя военные объекты ливанского движения «Хезболла» и проиранских сил. Были убиты два иранских военных советника.

Напомним, 6 апреля север Израиля был обстрелян из Ливана и сектора Газа. Израиль нанес ответные удары.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Израиль попридержал фронты».

Марианна Беленькая

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