Израиль нацелился на Иран в Сирии

В ночь на воскресенье Израиль нанес третий за неделю удар по территории Сирии. Согласно разным источникам, есть убитые и раненые. Во время предыдущей атаки погибли как минимум два иранских военных советника из Корпуса стражей исламской революции, что признал Тегеран. В регионе говорят о возможной мести Израилю со стороны Ирана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Истребители F-15 израильских ВВС

Фото: Amir Cohen / Reuters Истребители F-15 израильских ВВС

Фото: Amir Cohen / Reuters

Пятеро сирийских военных получили ранения во время атаки израильских ВВС по Хомсу и окрестностям в ночь на воскресенье, сообщило официальное сирийское агентство SANA. Есть также информация о материальном ущербе. По данным близкого к оппозиции Центра мониторинга за соблюдением прав человека в Сирии, в результате израильских ударов погибли еще двое проиранских ополченцев. Их гражданство пока неизвестно.

Сообщается, что целью атаки стал оружейный склад, принадлежавший ливанскому движению «Хезболла», близкому к Тегерану, особенно в том, что касается противостояния Израилю.

Склад находился в районе военного аэродрома Эд-Дабаа в провинции Хомс, который уже восемь лет контролирует «Хезболла». Кроме того, под удар попала батарея сирийских ПВО, а также некий научный центр в Хирбет-ат-Тине. Есть также информация об атаке по аэропорту T4 в районе Пальмиры.

Эта атака уже восьмая с начала года. Особенно интенсивным по числу израильских ударов по территории Сирии стал март. Операции проводились 7, 12, 22, 30 и 31 марта.

Две последние акции прошли в районе Дамаска. По данным Центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результате атаки в ночь на 31 марта погибли пять высокопоставленных офицеров иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). При этом Иран подтвердил гибель двоих своих граждан — военных советников КСИР.

Подобное — редкость. И как полагает иранский оппозиционный сайт Iran International, признание гибели двух сотрудников КСИР может быть признаком того, что Тегеран собирается отомстить Израилю за кровь «мучеников». В прошлом бывали случаи, когда Иран мстил Израилю за удары по своим объектам в Сирии, атакуя танкеры, принадлежащие израильтянам.

Напомним, что Израиль практически никогда не подтверждает операции в Сирии. Так было и в последнее время.

Между тем израильские СМИ связывают резкую интенсификацию ударов с терактом на севере Израиля в районе Мегиддо. Выяснилось, что террорист проник в Израиль с территории Ливана и заложил на перекрестке взрывное устройство. В результате был тяжело ранен один израильтянин. Террорист был ликвидирован.

Инцидент взбудоражил все израильские спецслужбы. Мало кто сомневается, что за терактом стоит ливанская «Хезболла», однако движение не взяло на себя прямой ответственности за нападение, так как это могло спровоцировать новую ливано-израильскую войну. Тем не менее министр обороны Израиля Йоав Галант во время рабочей поездки на границу с Ливаном 16 марта заявил, что ответственные за теракт на перекрестке «пожалеют о содеянном».

Напомним, что 26 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправил господина Галанта в отставку из-за его призывов остановить юридическую реформу, озвученных в тот момент, когда глава правительства находился в зарубежной поездке. Однако письмо об увольнении министру так и не было отправлено и на его место никто не назначен.

Поговаривают, что Йоав Галант может остаться на своем посту, но господин Нетаньяху ждет извинений. А пока он продолжает участвовать в совещаниях по безопасности и вполне активен.

«Мы не допустим, чтобы иранцы и "Хезболла" причиняли нам вред. Мы не допускали этого в прошлом, не допустим этого и сейчас или когда-либо в будущем. Когда будет необходимо, мы выдавим их из Сирии туда, где им место, а это Иран», — заявил в воскресенье господина Галант во время посещения расположение одной из бригад Армии обороны Израиля на Западном берегу реки Иордан. «На всех наших фронтах обстановка напряженная. Иранцы расширяют свое влияние на Иудею и Самарию (израильское обозначение Западного берега Иордана - Ъ) и на Газу, а также пытаются окопаться в Сирии и Ливане», - добавил он.

Между тем все последние недели арабские СМИ активно обсуждали политический кризис в Израиле, включая раскол в армейских кругах.

1 апреля заместитель генсека «Хезболлы» шейх Наим Касем заявил в интервью иранскому информационному агентству Tasnim, что Израиль переживает «тяжелые дни» и внутренний конфликт станет причиной его падения.

С аналогичными словами выступал на прошлой неделе и сам генсек «Хезболлы» шейх Хасан Насралла. По его словам, «Израиль в беде — он никогда не был таким слабым, растерянным и конфликтным, как сегодня».

«Нынешний гражданский раскол считывается вражескими Израилю государствами, как и простыми террористическими группировками, как распад государства. Отсюда до неверного расчета и начала войны с Израилем — несколько шагов. Не стоит забывать и о напряженной ситуации с палестинцами. Фактически речь идет о третьей интифаде»,— сказала «Ъ» израильский эксперт по вопросам терроризма Дина Лиснянская.

В то же время, по ее словам, врагам Израиля не стоит рассчитывать, что внутренний раскол и история вокруг отставки министра обороны как-то отразятся на ситуации в сфере израильской безопасности. «Ничто не может подорвать способность Израиля предупреждать любые атаки и угрозы, поскольку речь идет о рутинной работе армии»,— подчеркнула она.

Марианна Беленькая