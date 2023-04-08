Что происходит после ввода войск России на Украину. День 409-й

Встреча Эмманюэля Макрона и Си Цзиньпина проложила путь для дальнейшей совместной работы по достижению мира на Украине, пишет Bloomberg. The Times рассказала о попытке ВСУ захватить Запорожскую АЭС в октябре 2022 года. Госсекретарь США Энтони Блинкен исключил возможность переговоров о прекращении огня между Москвой и Киевом. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

11:40. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез: первые законодательные решения для работы газового хаба приняты парламентом Турции.

11:39. Ракету, запущенную со стороны Украины, сбили над Феодосией на восточном берегу Крыма, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

11:25. В районе Феодосии сработали системы ПВО — власти.

10:38. Вице-канцлер, глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек считает, что необходимо ужесточить меры против обхода антироссийских санкций. Он назвал Данию образцом для подражания за работу ее таможни.

10:37. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить актера Данилу Козловского по статье о дискредитации ВС РФ после его высказываний о военной операции на Украине, а также призывов выходить на митинги.

10:35. The Times рассказала о провальной попытке ВСУ захватить Запорожскую АЭС в октябре 2022 года.

10:33. Госсекретарь США Энтони Блинкен исключил переговоры о прекращении огня между Россией и Украиной в настоящее время. Он заявил, что Россия должна быть готовой вступить в конструктивные переговоры.

10:32. Суд начал рассматривать дело в отношении контрактника, обвиняемого в нарушении правил уставных взаимоотношений и покушении на убийство сослуживца во время специальной военной операции, узнал «Ъ».

10:28. В соцсетях появилась еще одна партия секретных документов США. Материалы касаются Украины, Китая и Ближнего Востока, сообщили источники The New York Times.