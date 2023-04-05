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Коммерсантъ FM
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Парламент Латвии одобрил обязательную военную службу для мужчин

Парламент Латвии принял закон об обязательной военной службе для мужчин с 18 лет. Срок службы, согласно документу, будет составлять один год. Призыв должен начаться 1 июля. Об этом сообщила пресс-служба латвийского парламента.

«В среду, 5 апреля, в третьем чтении Сейм принял закон о службе в национальной обороне и связанные с ним поправки к другим законам, вводящие службу в национальной обороне. Первый призыв на службу начнется 1 июля»,— отмечается в сообщении.

Призыву будут подлежать граждане Латвии мужского пола от 18 до 27 лет. Воинская обязанность в Латвии была отменена в 2007 году. Тогда латвийские власти сделали упор на формирование профессиональной армии.

Идея призыва вновь стала для Латвии актуальной после начала военных действий России на Украине. В частности, идею о создании призывной армии продвигал бывший министр обороны Артис Пабрикс.

Анастасия Ларина

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