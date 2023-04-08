Reuters: делегация Саудовской Аравии проведет переговоры о прекращении огня в Йемене

Посланники Саудовской Аравии и Омана планируют посетить столицу Йемена Сану на следующей неделе, чтобы обсудить постоянное прекращение огня с официальными представителями йеменских повстанцев-хуситов. Об этом агентству Reuters сообщили два человека, участвовавшие в переговорах.

По словам источников, если соглашение будет достигнуто, стороны могут объявить об этом до исламского праздника Курбан-байрам.

Сейчас обсуждается полное возобновлении работы портов и аэропортов Йемена, выплата заработной платы госслужащим, а также процесс восстановления и политический переход, сообщают источники. Правительства Саудовской Аравии и Йемена оперативно на просьбы о комментариях не ответили.

Хуситы, поддерживаемые Ираном, к началу 2015 года захватили Сану, де-факто они контролируют северный Йемен. Правительство оказалось в изгнании в Саудовской Аравии. Коалиция, возглавляемая королевством, с 2015 года ввела жесткие ограничения на поступление товаров в Йемен.

Саудовская Аравия возобновила свои прямые переговоры с хуситами прошлым летом, после того как обе стороны не смогли возобновить соглашение о перемирии при посредничестве ООН.

Мария Федотова