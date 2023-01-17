AP: Саудовская Аравия и хуситы ведут неформальные переговоры по конфликту в Йемене

На фоне самой продолжительной паузы (более девяти месяцев) в боевых действиях в Йемене Саудовская Аравия и йеменские повстанцы-хуситы возобновили неформальные переговоры, надеясь укрепить неофициальное прекращение огня. Об этом сообщает Associated Press.

Официального прекращения огня в Йемене не объявлялось с тех пор, как в октябре закончилось перемирие при посредничестве с ООН. Саудовская Аравия возобновила непрямые контакты с хуситами в сентябре, когда стало ясно, что перемирие не будет продлено. Как пишет AP, в качестве посредника неофициальных переговоров выступил Оман.

«Это возможность положить конец войне,— заявил представитель ООН,— если они будут вести переговоры добросовестно и в них будут участвовать другие игроки из Йемена».

Саудовский дипломат сообщил, что его страна попросила Китай и Россию оказать давление на Иран и хуситов, чтобы избежать эскалации. По его словам, Тегеран, который регулярно получает информацию о переговорах хуситов и оманцев, пока поддерживает необъявленное перемирие.

Война в Йемене началась, когда поддерживаемые Ираном хуситы покинули свои опорные пункты на севере Йемена и захватили столицу Сану в 2014 году. Правительство Йемена было вынуждено бежать на юг, а затем оказалось в изгнании в Саудовской Аравии. Последняя вступила в войну в 2015 году, возглавив военное объединение с ОАЭ и другими арабскими странами. Коалиция, которую поддерживали США, провела кампанию бомбардировок и поддерживает правительственные силы и ополченцев на юге. Конфликт превратился в опосредованную войну между региональными врагами Саудовской Аравией и Ираном.

Дарья Эрозбек