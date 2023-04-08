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Коммерсантъ FM
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В Петербурге после обысков закрыли 10 баров из-за продажи алкоголя подросткам

После ночных обысков в барах на улице Ломоносова в центре Санкт-Петербурга были закрыты и опечатаны 10 из 13 заведений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления МВД России по городу и области. По данным следствия, в барах продавали алкоголь несовершеннолетним.

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Сотрудники следственного комитета провели обыски в барах на улицах Думской и Ломоносова в Санкт-Петербурге

Сотрудники следственного комитета провели обыски в барах на улицах Думской и Ломоносова в Санкт-Петербурге

Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

Сотрудники следственного комитета провели обыски в барах на улицах Думской и Ломоносова в Санкт-Петербурге

Сотрудники следственного комитета провели обыски в барах на улицах Думской и Ломоносова в Санкт-Петербурге

Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

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Сотрудники следственного комитета провели обыски в барах на улицах Думской и Ломоносова в Санкт-Петербурге

Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

Сотрудники следственного комитета провели обыски в барах на улицах Думской и Ломоносова в Санкт-Петербурге

Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

«Следственные мероприятия проходили в связи с уголовным делом о продаже алкоголя несовершеннолетним посетителям. В МВД также сообщили, что во время рейда сотрудники полиции обнаружили 16-летнего подростка в состоянии алкогольного опьянения»,— говорится в сообщении МВД.

По данным «Фонтанки», речь идет о барах Nebar, «Эскобар», El Chapo, «Disco club Ломоносов», «Сайгон» и «Руки вверх». Как сообщала «Фонтанка», ночью полиция досматривала даже закрытые бары — для этого были вызваны пожарные, которые вскрывали железную дверь пилой по металлу.

В конце марта сотрудники правоохранительных органов опечатали около 20 баров на Думской улице в центре Петербурга. По данным следствия, заведения вовлекали несовершеннолетних в систематическое употребление алкоголя. Подозреваемых по делу пока нет.

Анастасия Ларина

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