На Думской улице опечатали порядка 20 баров

Следственный комитет 22 марта опечатал ряд питейных заведений на улицах Думской и Ломоносова. Их подозревают в негативном влиянии на несовершеннолетних, пишет «Фонтанка».

По данным издания, ГУ СК РФ по Петербургу возбудило уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в систематическое употребление спиртных напитков. Заведения на барных улицах Петербурга признали вещественными доказательствами в этом деле. Подозреваемых по делу пока нет.

Сигнальной лентой городского СК опечатаны бары «Фидель», «Скандал», «СССР», GoodPeople, Scandal, Rocket, Quarenghi, Probirka. Их подозревают в вовлечении несовершеннолетнего к употреблению алкоголя или наркотиков, бродяжничеству и попрошайничеству.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что подросток стал фигурантом уголовного дела после избиения сверстников на Думской улице.

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