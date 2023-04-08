В Москве прошла церемония прощания с Владленом Татарским

В Москве на Троекуровском кладбище прошла церемония прощания с военкором Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин), погибшим в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге.

На церемонию прощания прибыл основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Сегодня я хочу сказать слова благодарности Владлену Татарскому от себя и от бойцов ЧВК "Вагнер". Владлен Татарский сделал многое для того, чтобы мы могли идти к победе и уничтожать врага. Спасибо ему за это, мы будем помнить его всегда»,— приводит слова предпринимателя Telegram-канале его пресс-службы.

Кроме того, проститься с военкором пришли рэпер Аким Апачев и бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

Как сообщает «РИА Новости», желающих проститься с Владленом Татарским тщательно досматривают, на входе на территорию кладбища выставлены металлодетекторы. Досмотру с помощью полицейских собак подвергаются и заезжающие на территорию кладбища автомобили.

2 апреля в кафе Street Food Bar №1 в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв, при котором погиб Владлен Татарский, выступавший там с лекцией. В результате взрыва пострадали еще 40 человек. 4 апреля по обвинению в совершении теракта Басманный суд арестовал на два месяца Дарью Трепову.

Подробнее — в материале «Ъ» «Недолог суд Басманный».

Эрдни Кагалтынов