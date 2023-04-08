Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Москве прошла церемония прощания с Владленом Татарским

В Москве на Троекуровском кладбище прошла церемония прощания с военкором Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин), погибшим в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге.

Предыдущая фотография
Церемония прощания с Владленом Татарским

Церемония прощания с Владленом Татарским

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Экс-министр информации ДНР, военный обозреватель Даниил Безсонов

Экс-министр информации ДНР, военный обозреватель Даниил Безсонов

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий

Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 4

Церемония прощания с Владленом Татарским

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Экс-министр информации ДНР, военный обозреватель Даниил Безсонов

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

На церемонию прощания прибыл основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Сегодня я хочу сказать слова благодарности Владлену Татарскому от себя и от бойцов ЧВК "Вагнер". Владлен Татарский сделал многое для того, чтобы мы могли идти к победе и уничтожать врага. Спасибо ему за это, мы будем помнить его всегда»,— приводит слова предпринимателя Telegram-канале его пресс-службы.

Кроме того, проститься с военкором пришли рэпер Аким Апачев и бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

Как сообщает «РИА Новости», желающих проститься с Владленом Татарским тщательно досматривают, на входе на территорию кладбища выставлены металлодетекторы. Досмотру с помощью полицейских собак подвергаются и заезжающие на территорию кладбища автомобили.

Чем известен погибший военкор Владлен Татарский

Читать далее

2 апреля в кафе Street Food Bar №1 в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв, при котором погиб Владлен Татарский, выступавший там с лекцией. В результате взрыва пострадали еще 40 человек. 4 апреля по обвинению в совершении теракта Басманный суд арестовал на два месяца Дарью Трепову.

Подробнее — в материале «Ъ» «Недолог суд Басманный».

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...