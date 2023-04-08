МЧС разъяснило запреты при пользовании электросамокатами

МЧС России перечислило основные запреты при использовании электросамокатов. На них, в частности, нельзя ездить в дождь, возить пассажиров и менять режим зарядки, установленный производителем, передает «РИА Новости».

«Запрещено: нарушать режим зарядки, установленный заводом-производителем; самостоятельно передвигаться детям до 14 лет; брать с собой пассажиров и кататься с детьми без установки детского сиденья или подножки; разбирать и модернизировать самокат самостоятельно; ездить в дождь»,— заявила пресс-служба ведомства.

Ведомство также рекомендует всегда надевать защитный шлем и следить за исправностью самоката во избежание короткого замыкания. В 2022 году из-за неисправности зарядных устройств и самих самокатов произошло почти два десятка возгораний, сообщила пресс-служба. Кроме того, в ведомстве напомнили, что в законе закреплен штраф за нарушение правила «один самокат — один человек».

По новым правилам дорожного движения электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) признаны транспортными средствами, поэтому в отношении них вводятся определенные ограничения. Среди новых ограничений: максимальная допустимая скорость составляет 25 км/ч; запрещено движение по автомагистралям, в том числе по обочине; пешеход всегда имеет приоритет перед СИМ при совместном движении.

Подробнее — в материале «Что нужно знать о поездках на электросамокатах в 2023 году».

Эрдни Кагалтынов