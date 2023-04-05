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Коммерсантъ FM
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В Ингушетии нашли мертвым подозреваемого в нападении на пост ДПС

В Малгобекском районе Ингушетии в заброшенном доме в Аки-Юрте нашли труп мужчины, оружие и боеприпасы. Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе УФСБ по региону, найденный труп был «внешне схож с 26-летним Мовсаром Коттоевым», который проходил подозреваемым в нападении на пост ДПС 27 марта.

Как передает «Интерфакс», тело мужчины в заброшенном доме нашли «в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проводимых в рамках контртеррористической операции». Рядом с телом мужчины нашли автомат Калашникова калибра 7,62 мм, подствольный гранатомет ГП-25 с боеприпасами, гранаты Ф-1. Как пишет «Mash Gor», мужчина «подорвался».

27 марта около полуночи возле села Кантышево Назрановского района на границе Ингушетии и Северной Осетии на пост ДПС «Волга-14» напали неизвестные: они открыли огонь по полицейским. Пострадавшие сотрудники полиции «получили огнестрельные ранения различной степени тяжести», их госпитализировали. Было возбуждено дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

3 апреля «в ходе поисковых операций» были обнаружены подозреваемые в нападении на пост ДПС. Подозреваемые начали стрелять по полицейским из автоматического оружия. После этого в Малгобекском районе был введен режим контртеррористической операции.

Анастасия Ларина

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