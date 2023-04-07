Зеленский выступил против отказа Украины от притязаний на Крым

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переход к Киеву контроля над Крымом является «безальтернативным». Он сказал об этом в крымскотатарском центре в Киевской области. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва незадолго до этого предложил Киеву отказаться от претензий на Крым для достижения мира.

«Деоккупация Крыма является безальтернативной не только для Украины, но и для всего мира. Уверен в этом»,— сказал господин Зеленский. Слова президента Украины приводятся на его сайте.

Представитель МИД Украины Олег Николенко ранее заявлял, что Киев не рассматривает отказ от претензий на Крым для урегулирования конфликта с Россией. В начале апреля глава офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что украинские вооруженные силы могут взять Крым за пять-семь месяцев. Замглавы офиса президента Украины Андрей Сибиха заявлял, что украинские власти будут готовы обсуждать с Москвой судьбу Крыма в случае, если украинские войска подойдут к границе полуострова. Госдеп США считает, что Украине в вопросе Крыма необходимо прислушиваться к мнению населения.