Подоляк: Украина вернет Крым за пять-семь месяцев, искоренит там все русское и снесет мост

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что его страна сможет захватить Крым за пять-семь месяцев. По его мнению, у России нет ресурсов удержать Крым, Донецк и Луганск. После захвата, по словам Михаила Подоляка, Крым пройдет через «тяжелый период деоккупации».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Подоляк

Фото: Anna Voitenko / Reuters Михаил Подоляк

Фото: Anna Voitenko / Reuters

«Мы точно за очень короткое время, с исторической точки зрения это очень мало, шесть месяцев, пять или семь месяцев, мы будем находиться в Крыму. Возможно, это слишком оптимистично, но это оптимизм, математически выверенный»,— сказал он в интервью «Радио Свободе» (признано в РФ иностранным агентом).

Михаил Подоляк считает, что «война будет идти, пока не будет освобождена вся территория Украины». «Будет война не за Крым! Будет война за право существования демократического мира в рамках международного права... Это не война за территорию, это только один из элементов»,— уверен он.

Рассуждая о дальнейшей судьбе полуострова, Михаил Подоляк заявил, что Украина снесет Крымский мост и будет стремиться искоренить там все русское.

«Мы должны там полностью закрыть все, что касается российского культурного пространства. Должны искоренить все русское. Там должно быть только украинское культурное пространство или глобальное культурное пространство»,— сказал он. Тем же, кто не захочет жить по украинским правилам, придется уехать.

Также он пообещал «разобраться с предателями». «Я считаю, что там многие должны получить юридическое наказание за то, что они сменили паспорт Украины на Россию и были по сути коллаборантами, предателями»,— сказал советник главы офиса президента. «Чтобы Крым понял: никогда больше он не сможет ставить вопрос о каком-то особом своем статусе»,— добавил он.

Отметим, что Михаил Подоляк не впервые делает подобные заявления. В конце ноября 2022 года он пообещал через полгода быть в Ялте.

В марте немецкий журнал Bild со ссылкой на аналитиков НАТО сообщал, что ближайшие полгода будут критически важными для военной операции на Украине. По данным издания, основными направлениями контрнаступления Украины будут Луганск и Запорожье, также Киев хочет отрезать наземное сообщение России с Крымом.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».