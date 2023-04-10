Профучастникам прописали финомбудсмена

Банк России планирует провести эксперимент по решению споров профучастников рынка с клиентами с подключением финомбудсмена. По оценкам аналитиков, в год в суды обращаются до 5 тыс. инвесторов. Участники рынка считают инициативу полезной, так как зачастую у представителей судов нет четкого понимания тонкостей брокерского бизнеса. Однако ряд экспертов сомневается в эффективности нового механизма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как рассказали “Ъ” в ЦБ, регулятор планирует провести эксперимент с рядом брокеров, в рамках которого споры клиентов с профучастниками рынка будут решаться при участии финансового уполномоченного. В ЦБ считают, что, поскольку клиент является заведомо слабой стороной, финансовый уполномоченный сможет более эффективно решать разногласия.

Речь не идет об убытках, связанных с рыночными рисками, потому что инвестиции всегда сопряжены с риском, пояснили в ЦБ. «Но, например, споры, вызванные сбоями в мобильных приложениях брокеров, могли бы рассматриваться при участии финомбудсмена и привлеченных им независимых экспертов»,— отмечают в ЦБ. Сроки пока не установлены. В пресс-службе финомбудсмена на запрос “Ъ” не ответили.

Попытки «продемонстрировать способности финансового омбудсмена» предпринимаются ЦБ давно, говорит главный аналитик «РегБлока» Анна Авакимян, он «выполняет функции адвоката и в какой-то степени арбитражного управляющего». По оценкам госпожи Авакимян, в год в суды обращаются до 5 тыс. инвесторов для решения споров с профучастниками рынка. До 70% от этого числа могут обратиться к финуполномоченному, считает аналитик. Стоимость услуг финомбудсмена, по ее словам,— комиссия в 0,5–1,5% от размера финансовой выгоды. При этом количество жалоб на профучастников в ЦБ выросло на 18% в 2022 году, до 368 тыс.

В Ассоциации владельцев облигаций (АВО) отметили, что обращались по этому вопросу в ЦБ в 2021 году. Там пояснили, что частный инвестор в спорах с брокером «выступает один на один и, как правило, соотношение сил не равно». Финуполномоченный, по мнению АВО, мог бы урегулировать многие вопросы, не доводя дело до судебных разбирательств, когда физлицо было бы вынуждено нести расходы на судебную защиту своих интересов, причем по месту нахождения брокера (как правило, в Москве), а судебная система получает дополнительную нагрузку от миллионов частных инвесторов. «Мера не то что своевременная, а даже несколько запоздавшая»,— добавили там.

Попытки включить все финансовые индустрии в юрисдикцию финомбудсмена кажутся последовательными, однако решение на этот счет следует принимать, только если число исков граждан к финорганизациям каждой индустрии значительно и это решает задачу ускорения рассмотрения споров без несоразмерных эффекту издержек, считает президент НАУФОР Алексей Тимофеев. По его словам, на фондовом рынке относительно мало споров и издержки будут очевидно неоправданными «и, вероятно, будут направлены на финансирование рассмотрения споров в других индустриях».

Источник “Ъ” в крупной брокерской компании рассказал, что сейчас споры между клиентами и брокерами в большинстве случаев и так решаются вне судов. «Физлица, как правило, не идут в суд, а направляют жалобу в ЦБ. Не очень понятно, куда здесь включить еще одно звено в виде финомбудсмена»,— говорит он.

Начальник управления брокерского обслуживания БК «Ингосстрах-Инвестиции» Наталья Кондратьева считает, что привлечение финансового уполномоченного в судебных делах и спорах между клиентом и брокером было бы очень полезным, так как зачастую у представителей судов нет четкого понимания тонкостей брокерского бизнеса. «Кстати, я бы не сказала, что клиент в суде в данных ситуациях является слабой стороной. На рынке были случаи, когда было как раз наоборот, суд, не разобравшись в тонкостях брокерского бизнеса, встал на сторону клиента, хотя ситуация была в пользу брокера»,— добавила она.

Заместитель генерального директора АО «Финам» Дмитрий Мураховский не видит в инициативе пользы для клиентов. В «Финаме», по его словам, выстроена система допретензионной работы и абсолютное большинство конфликтов разрешается задолго до обращения клиента в суд или с жалобой в ЦБ РФ.

Социальная значимость и охват населения брокерскими услугами несопоставимы с теми же параметрами по другим отраслям, в которых действует финуполномоченный, считает господин Мураховский. Статистика показывает, что на брокеров жалуются значительно реже, чем на банки или страховые компании, подчеркивает он. Единственный эффект, который можно прогнозировать,— рост административной нагрузки, полагает Дмитрий Мураховский, а «дополнительные расходы понесут в конечном счете клиенты».

Ксения Куликова