Народ к омбудсмену неквалом повалит

Ассоциация по развитию финансовой грамотности (АРФГ) предложила ЦБ расширить полномочия финансового омбудсмена на споры неквалифицированных инвесторов с брокерами. В ЦБ согласны с актуальностью вопроса. Эксперты также в целом поддерживают инициативу, однако предупреждают, что новый инструмент может оказаться не слишком эффективен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом АРФГ, направленным в начале недели Банку России с предложениями о расширении сферы действия института финансового уполномоченного на имущественные требования розничных инвесторов к профучастникам финансового рынка. В ассоциации отмечают, что благодаря действующей службе «создан механизм урегулирования споров, который позволяет потребителю в максимально короткие сроки восстановить нарушенное право». При этом неквалифицированные инвесторы «мало чем отличаются от обычных потребителей и выступают слабой стороной споров», а урегулирование последних с брокером «без обращения в суд снизит издержки частных инвесторов и повысит доверие к финансовой системе».

В ЦБ согласны, что «имеет смысл вернуться к рассмотрению вопроса о расширении сферы действия института финуполномоченного на имущественные требования розничных инвесторов». По данным регулятора, число жалоб в отношении субъектов рынка ценных бумаг за три квартала 2022 года выросло в девять раз, до 19,6 тыс., хотя подавляющее большинство (14,6 тыс. жалоб) связано с санкциями.

В пресс-службе финансового омбудсмена (сейчас этот пост занимает Юрий Воронин) пояснили, что в перспективе на споры с брокерами можно распространить обязательный досудебный порядок рассмотрения, но «пока говорить об этом рано». Необходима подготовка, в том числе изучение обращений розничных инвесторов, поступивших в ЦБ, с точки зрения тематик и подходов к их рассмотрению, добавили там. В частности, на планируемой встрече с ЦБ «будет рассмотрен вопрос об апробации механизма досудебного урегулирования споров с отдельными брокерами в рамках их добровольного взаимодействия с финансовым уполномоченным».

Для реализации инициативы о рассмотрении финуполномоченным споров между неквалифицированными инвесторами и брокерами не требуется внесения изменений в законодательство, отмечает соучредитель юридической компании a.t.Legal Николай Титов. По его словам, согласно закону о финуполномоченном, «совет директоров Банка России определяет перечень финансовых услуг, для рассмотрения обращений по которым учреждаются должности финансовых уполномоченных». Кроме того, допускается организация «взаимодействия организаций, оказывающих финансовые услуги потребителям, на добровольной основе».

Актуальность вопроса во многом обусловлена достаточно активной рекламой инвестирования, а по сути брокерских услуг, благодаря чему у людей возникают искаженное мнение о заведомой доходности соответствующих вложений и связанные с этим завышенные ожидания, полагает господин Титов. Иногда причины разбирательств связаны с поведением брокеров: неполное разрешение, сокрытие информации и рисков, недобросовестное использование «плеча», манипулирование с использованием денежных средств клиентов, добавляет глава санкционной практики АБ «А-ПРО» Екатерина Макеева.

По мнению старшего аналитика мультисемейного офиса ITS WM Георгия Окромчедлишвили, «в текущей модели работы брокеров розничные клиенты часто имеют смутное представление о реальных комиссиях и условиях обслуживания»: благодаря мобильным приложениям подписать договор стало возможно «фактически в два клика без глубокого ознакомления с его содержанием». В результате клиенты часто не имеют правильного представления о размере начисляемых комиссий, об условиях вывода средств, поясняет эксперт.

Сейчас споры с физлицами могут рассматриваться, например, брокерскими ассоциациям, отмечает Екатерина Макеева. Брокеры стараются урегулировать спорные моменты с клиентами в досудебном порядке, добавляет руководитель управления клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. Если не получается найти компромисс, каждая из сторон вправе обратиться в суд, уточняет он. Профильные СРО — НАУФОР и НФА — от комментариев отказались.

Однако, по крайней мере в первое время, службе финомбудсмена может недоставать компетенций по фондовому рынку, и не факт, что его участие повысит эффективность разбирательств, особенно в отношении сложных инструментов, считает управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров. При этом, добавляет Георгий Окромчедлишвили, брокерам «придется дополнительно озаботиться бюрократическими процедурами и регламентами для минимизации рисков возникновения разбирательств с клиентами, которые теперь смогут быть вынесены на уровень финомбудсмена». Возникнут ли дополнительные расходы для клиента или брокеров, уточняет Дмитрий Леснов, зависит от того, как конкретно в итоге будет реализована эта инициатива.

Ксения Куликова, Екатерина Волкова