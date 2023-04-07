Канадского дипломата вызвали в МИД РФ из-за высказываний о теракте против Татарского

Канадский советник-посланник Брайан Эбель был вызван в МИД России. Ему заявлен протест в связи с высказываниями постоянного представителя Канады при ООН Роберта Рэя о теракте, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский.

«Занятая высокопоставленным канадским дипломатом позиция в отношении жестокого убийства, сопровождавшегося многочисленными жертвами, стала еще одним проявлением нагнетаемой в Канаде русофобии, когда оправдываются либо замалчиваются совершаемые против России и ее граждан преступления»,— говорится в заявлении МИД России.

4 апреля Роберт Рэй на своей странице в Twitter отреагировал на заявление постпреда РФ при ООН Василия Небензи, что российская сторона не заметила никакой реакции на убийство Владлена Татарского со стороны международного сообщества. «Потому что он не был "журналистом". Он был яростным пропагандистом, распространяющим ненависть и дезинформацию, с уголовным прошлым. Российские журналисты либо в ссылке, либо в тюрьме»,— написал в ответ господин Рэй.

Об отсутствии реакции со стороны «демократического Запада» заявила и официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она также прокомментировала пост Роберта Рэя и назвала его «известным русофобом». «А у нас Министерство правды располагается в Канаде? Оказывается, есть люди, профессии, характеристики, … в отношении которых можно совершать террористические акты? Это что-то новое»,— указала она в ходе брифинга.

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