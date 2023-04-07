За Дональда Трампа заступились в Конгрессе

Главной внутриполитической темой в США всю неделю оставалось дело против Дональда Трампа. После того как экс-президенту предъявили обвинения по 34 пунктам, его соратники-республиканцы решили нанести ответный удар: в Палате представителей США началась подготовка к расследованию в отношении прокурора Элвина Брэгга, который инициировал скандальное дело. Конгрессмены-республиканцы подозревают его в превышении полномочий. Между тем их оппоненты считают, что на самом деле полномочия превысили республиканцы, решившие вмешаться в действия правоохранительных органов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокурор Элвин Брэгг (на фото), инициировавший скандальное дело против Дональда Трампа, теперь сам может оказаться в центре разбирательств

Фото: Seth Wenig, File, AP Прокурор Элвин Брэгг (на фото), инициировавший скандальное дело против Дональда Трампа, теперь сам может оказаться в центре разбирательств

Фото: Seth Wenig, File, AP

Республиканцы не намерены оставлять без жесткой ответной реакции то, что произошло в суде Манхэттена во вторник. Напомним, что перед судом предстал экс-президент Дональд Трамп, его обвинили в «фальсификации деловой документации первой степени», причем сразу по 34 пунктам (см. “Ъ” от 6 апреля). По совокупности обвинений политику и миллиардеру может грозить до 136 лет тюрьмы.

С подходами прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, который настоял на возобновлении этого расследования (предыдущая команда следователей вины экс-президента не обнаружила), не согласны сторонники господина Трампа в Конгрессе.

Они обещают доказать, что прокурор превысил полномочия и действует в первую очередь исходя из политических мотивов.

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти еще пару недель назад пообещал Конгрессу провести расследование в отношении офиса окружного прокурора, пытающегося привлечь к ответственности господина Трампа. И, судя по всему, конгрессмены уже приступили к работе. В среду председатель комитета Палаты представителей по надзору и подотчетности Джеймс Комер рассказал в эфире телеканала Fox News об обсуждении законодателями дальнейших шагов в отношении прокурора. А председатель судебного комитета Палаты представителей Джим Джордан заявил тому же телеканалу, что Конгресс рассматривает возможность вызова самого господина Брэгга для дачи показаний.

Окружной прокурор такое внимание к себе и к расследованию не раз называл давлением на правосудие. И отмечал, что полномочия превышает не он, а Конгресс. Так, в конце марта в ответ на запрос Конгресса о предоставлении информации по расследованию главный юрисконсульт господина Брэгга Лесли Дюбек обрушилась с критикой на конгрессменов, назвав их обвинения в политическом преследовании Дональда Трампа «необоснованными и подстрекательскими». Отвечая на вопрос консерваторов о том, может ли прокурор лично явиться в Конгресс, она призвала сначала провести переговоры с ним, а во-вторых запросила у законодателей список вопросов, которые они хотели бы задать. «Мы призываем вас воздержаться от этих подстрекательских обвинений, отозвать свое требование о предоставлении информации и позволить процессу уголовного правосудия продолжаться без незаконного политического вмешательства»,— цитирует ответ Лесли Дюбек издание Politico.

В минувшие выходные другой республиканский законодатель — Брайан Стайл — заявил Fox News, что они с коллегами хотят добиться от прокурора ответов на целый ряд вопросов. В частности, Конгресс интересует, были ли использованы в расследовании федеральные деньги. И прокурор признал, что да (речь шла о незначительных тратах в размере $5 тыс.). Второй вопрос — координирует ли прокурор свои действия с Минюстом США. «Я думаю, что это уместно, потому что Министерство юстиции Соединенных Штатов рассмотрело это дело и решило не двигаться дальше»,— добавил законодатель. Кроме того, конгрессменов интересует, не поставил ли прокурор закон штата выше федерального права.

Однако, по мнению издания The Hill, вызов самого прокурора может стать для республиканцев проблемой — господин Брэгг имеет все шансы через суд доказать незаконность такого вызова.

Таким образом, республиканцы пока еще решают, вызывать ли в итоге на дачу показаний самого Элвина Брэгга. Зато они уже вызвали бывшего специального помощника окружного прокурора округа Марка Померанца, который вел это расследование до появления господина Брэгга в офисе. Politico удалось ознакомится с письмом Конгресса в адрес господина Померанца. Согласно этому письму, Джим Джордан просит явиться господина Померанца в Конгресс на закрытое заседание 20 апреля. Politico добавляет, что в письме указывается: Элвин Брэгг якобы приказал господину Померанцу не сотрудничать с надзорными органами.

Офис Брэгга в четверг прокомментировал повестку, назвав ее попыткой республиканцев в Палате представителей вмешаться в правосудие, «посягая на суверенитет штата Нью-Йорк, вмешиваясь в текущее уголовное дело в суде штата».

«Неоднократные попытки ослабить действия государственных и местных правоохранительных органов являются злоупотреблением властью и не удержат нас от выполнения обязанности соблюдать закон»,— отметили в офисе Брэгга.

Politico отмечает, что, возможно, у бывшего сотрудника окружной прокуратуры не будет выбора. Господин Померанец, как отмечает издание, написал книгу, в которой рассказал подробности нью-йоркского расследования в отношении Дональда Трампа и его компании Trump Organization. Это может свести на нет любые попытки отказа от явки в Конгресс.

Ранее прецедент был создан Специальным комитетом по событиям 6 января 2021 года (атаке на Капитолий), который использовал аналогичный аргумент в отношении бывшего главы администрации Белого дома Марка Медоуза. Тогда утверждалось, что он отказался от любых потенциальных привилегий, касающихся приватности, выпустив книгу, в которой описывается взаимодействие с бывшим президентом. Позже господин Медоуз был обвинен в неуважении к Конгрессу за отказ давать показания. Другой свидетель в рамках того же расследования, который написал книгу, прежде чем отказаться явиться, бывший советник господина Трампа Питер Наварро в настоящее время подвергается судебному преследованию за неуважение к Конгрессу.

Демократы в Конгрессе, как и ожидалось, не одобряют действия коллег. Член Палаты представителей Джейми Раскин заявил The Hill, что расследование республиканцев «представляет собой поразительное и беспрецедентное злоупотребление властью, поскольку они пытаются использовать ресурсы Конгресса для вмешательства в текущее уголовное расследование на другом уровне власти». О том, что речь может идти о превышении Конгрессом полномочий, сказал изданию и Джефф Роббинс, который работал федеральным прокурором и советником сенаторов-демократов по различным расследованиям.

Екатерина Мур, Вашингтон