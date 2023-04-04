Как преследовали президентов США

4 апреля бывший президент США Дональд Трамп был арестован перед предъявлением обвинения в нецелевом расходовании средств на избирательную кампанию. Как раньше пытались преследовать президентов США — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший президент США Дональд Трамп (слева)

Фото: Carlos Barria, Reuters Бывший президент США Дональд Трамп (слева)

Фото: Carlos Barria, Reuters

В 1868 году 17-й президент США Эндрю Джонсон уволил военного министра Эдвина Стэнтона. Конгресс счел решение незаконным и впервые в истории США запустил процедуру импичмента и судебного преследования президента, однако для обвинения не хватило голосов в Сенате.

В 1872 году в Вашингтоне 18-й президент США Улисс Грант был арестован за превышение скорости на конном экипаже. Он был доставлен в полицейский участок, где заплатил штраф в размере $20. Этот случай считается единственным в истории США, когда действующий президент был задержан полицией и оштрафован.

В 1923 году, после смерти 29-го президента США Уоррена Гардинга, его правительство было признано коррупционным, а некоторые из чиновников были арестованы и отправлены в тюрьму. Впоследствии были найдены письма, в которых президента Гардинга обвиняли во внебрачных связях, а также в наличии незаконнорожденных детей.

В 1974 году Палата представителей постановила начать в отношении 37-го президента США Ричарда Никсона процедуру импичмента. Его обвиняли в причастности к организации прослушки в штаб-квартире Демократической партии в комплексе «Уотергейт» в ходе президентской избирательной кампании. Ричард Никсон ушел в отставку еще до запуска процедуры, став единственным президентом США, досрочно и добровольно сложившим полномочия. Новый президент Джеральд Форд помиловал Никсона за все преступления, которые тот мог совершить.

В 1998 году вокруг 42-го президента США Билла Клинтона разгорелся скандал из-за интимных отношений с сотрудницей Белого дома Моникой Левински. Его обвинили в лжесвидетельствовании, была запущена процедура импичмента, однако в итоге президент был оправдан.

В 2011 году правозащитная организация Human Rights Watch обвинила бывшего президента США Джорджа Буша в разрешении применения пыток в американских тюрьмах и потребовала начать расследование. В 2015 году власти Малайзии признали Джорджа Буша виновным в преступлениях, связанных с пытками заключенных во время войны в Ираке.

В 2019 и 2021 годах 45-й президент США Дональд Трамп дважды столкнулся с процедурой импичмента. В первый раз его обвиняли в оказании давления на президента Украины Владимира Зеленского в личных и политических интересах, а во второй раз — в подстрекательстве к мятежу, который привел к штурму Капитолия после президентских выборов. Обе попытки сместить главу государства оказались безуспешными.

В мае 2022 года прокуроры штатов Миссури и Луизиана подали иск к 46-му президенту США Джо Байдену и ряду других высокопоставленных должностных лиц. Их обвинили в сговоре с крупными социальными сетями для «цензуры и подавления свободы слова». По мнению истцов, президент и другие должностные лица «под предлогом борьбы с дезинформацией» работали с Twitter, YouTube и Meta (признана в РФ экстремистской организацией) для цензуры таких тем, как дело сына Байдена, происхождение коронавируса и голосование по почте.