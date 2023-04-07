«Россия» не пролетела над Ираком

Ирак без объяснения причин закрыл небо для самолета из РФ: Boeing-737 авиакомпании «Россия» направлялся из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх и имел все необходимые разрешения от Багдада, чтобы пролететь над территорией страны. Об этом сообщил сам перевозчик. Более того, ранее борт много раз летал таким маршрутом. В итоге самолет сделал несколько кругов в воздушном пространстве Ирана и улетел на запасной аэродром в Сочи. Затем лайнер все же добрался до Египта через Турцию. Как сообщает авиакомпания, задержка составила примерно четыре часа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пока произошедшее больше похоже на частные проблемы перевозчика, отметил директор компании Jet24 Павел Захаров: «Можно предположить, что у авиавластей Ирака есть вопросы к конкретной авиакомпании или к конкретному воздушному судну. Может быть, это связано, например, с неуплатой навигационных платежей в срок, либо же на этот самолет могло прийти требование об аресте, если он не выкуплен. Перевозчик между тем утверждает, что лайнер уже летал по этому маршруту, следовательно, он, вероятно, выкуплен российским собственником.

Последняя возможная причина — это какие-то учения в воздушном пространстве Ирака, либо какие-то военные действия в регионе, все-таки это Ближний Восток.

Как правило, авиационные власти объясняют причину тех или иных своих действий, особенно если речь идет об отзыве уже выданного разрешения. Вероятно, в ближайшие дни мы узнаем о действительной причине. Если бы это была массовая история, то мы бы уже знали об аналогичных претензиях к другим авиакомпаниям и другим самолетам, потому что, в принципе, российские перевозчики достаточно активно используют воздушное пространство Ирака для полетов по тем или иным ближневосточным направлениям».

По словам главного редактора портала Frequentflyersru Ильи Шатилина, формально у Ирака не было оснований закрывать небо для российского самолета: «Он находится в российском реестре и не имеет двойной регистрации. То есть связанных с этим проблем быть не должно. В случае если такая ситуация повторится, то единственный нормальный маршрут в Египет остается через Турцию. По времени разница, может быть, составит минут 20. Просто из района Каспийского моря быстрее всего попасть в Египет можно через воздушное пространство Ирана и Ирака».

В туристических чатах также пишут о задержке рейса из Шарм-эш-Шейх в Москву. Сбой в расписании связывают с конфликтом на Ближнем Востоке и взаимными обстрелами Ливана и Израиля. О том, как развивались события, “Ъ FM” рассказала одна из пассажирок опоздавшего рейса Екатерина: «Среди пассажиров разнеслась информация о том, что якобы самолет, который летел из Москвы в Шарм-эш-Шейх и должен был забрать нас в обратный рейс, не долетел буквально немного до Египта, так как его не пустили в воздушное пространство из-за конфликта между Ливией и Израилем. Правда, в авиакомпании нам такую информацию не подтвердили.

Мы ждали наш рейс в аэропорту пять часов, ночью, с детьми. Египтяне все-таки обеспечили нас водой и угостили пиццей. Из-за задержки мы опоздали на свой самолет из Москвы в Санкт-Петербург, и компенсацию за этот рейс мы ни от кого, видимо, не получим, поскольку он был чартерным».

В конце прошлого года воздушное пространство для российских самолетов закрыли Иордания и Лаос, из-за чего отечественным авиакомпаниям пришлось пересмотреть маршруты в Египет и Таиланд.

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Сабина Адлейба, Лилия Галявиева