Тур без права вылета

Планируя отпуск, лучше заранее ни на что не рассчитывать. Такой урок пришлось в очередной раз вынести многим туристам, пытающимся в последние недели года отправиться на запланированный отдых в Египет на фоне массовой отмены рейсов iFly. Перевозчику пока так и не удалось согласовать маршрут облета Иордании, хотя надежды он похоже не теряет. По крайней мере туристы узнают о судьбе предстоящих путешествий буквально накануне вылета: так, в пять часов вечера 22 декабря туроператор Tez Tour сообщил контрагентам об отмене рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх 23 декабря. Планы на 24 декабря компания пока строит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Туристам такой подход не всегда оказывается близок, особенно тем, кто добирается до аэропорта из других регионов. «Мы выехали на поезде в аэропорт, и нам по приезде сообщили, что отмена»,— делится в группе Tez Tour в VK один из клиентов.

Деньги за отмененные туры путешественникам пока возвращают, но далеко не всем этого может оказаться достаточно. Особенно на следующей неделе, когда у туристов по плану должны начаться новогодние заезды.

Египет, по данным Travelata.ru, в качестве направления для поездок на праздники выбрали 29% путешественников, но ясность по ним есть далеко не у всех. «Мы брали на 30 декабря, встретиться с дочкой и внуком планировали. Ждем. Нам еще до Москвы долететь надо из Забайкалья, билет за 29 тыс. руб. Если отменят, придется неделю в Москве отдыхать, Новый год справлять»,— философски рассуждает один из туристов в комментариях Telegram-канала «Крыша ТурДома». Другой замечает, что рисков много: «Мало того, что можно без отпуска остаться, так еще ни едой, ни алкоголем дома на праздник не затарились».

Большинство возмущенных туристов и агентов требуют ясности относительно предстоящих вылетов, но далеко не факт, что отмена тура станет для них приятным сюрпризом даже при условии полного возврата средств. Прежде всего из-за стоимости альтернативных вариантов. Так, только перелет из Москвы в Шарм-эш-Шейх и обратно на 29 декабря—6 января на официальном сайте «Аэрофлота» сейчас стоит 84,6 тыс. руб., на двоих речь пойдет уже о 169,1 тыс. руб. В то время как средний тур при бронировании новогоднего путешествия в Египет, по данным Travelata.ru, в этом году составил 141,3 тыс. руб.

Туристам, конечно, уже не привыкать резко менять планы на отпуск, этому научила сначала пандемия, а потом военные действия РФ на Украине. Иинувшим летом, согласно данным опроса ВЦИОМа, через такую ситуацию пришлось пройти 17% россиян. Другой вопрос — захотят ли «просидевшим на иголках» две недели перед Новым годом путешественники вновь пользоваться услугами туроператора, рискуя столкнуться с отменой вылета и необходимостью доплат. Или же надежнее сразу подумать над вариантами самостоятельной логистики.