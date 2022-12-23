Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Тур без права вылета

Александра Мерцалова о ситуации вокруг поездок в Египет

Планируя отпуск, лучше заранее ни на что не рассчитывать. Такой урок пришлось в очередной раз вынести многим туристам, пытающимся в последние недели года отправиться на запланированный отдых в Египет на фоне массовой отмены рейсов iFly. Перевозчику пока так и не удалось согласовать маршрут облета Иордании, хотя надежды он похоже не теряет. По крайней мере туристы узнают о судьбе предстоящих путешествий буквально накануне вылета: так, в пять часов вечера 22 декабря туроператор Tez Tour сообщил контрагентам об отмене рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх 23 декабря. Планы на 24 декабря компания пока строит.

Александра Мерцалова

Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Туристам такой подход не всегда оказывается близок, особенно тем, кто добирается до аэропорта из других регионов. «Мы выехали на поезде в аэропорт, и нам по приезде сообщили, что отмена»,— делится в группе Tez Tour в VK один из клиентов.

Деньги за отмененные туры путешественникам пока возвращают, но далеко не всем этого может оказаться достаточно. Особенно на следующей неделе, когда у туристов по плану должны начаться новогодние заезды.

Египет, по данным Travelata.ru, в качестве направления для поездок на праздники выбрали 29% путешественников, но ясность по ним есть далеко не у всех. «Мы брали на 30 декабря, встретиться с дочкой и внуком планировали. Ждем. Нам еще до Москвы долететь надо из Забайкалья, билет за 29 тыс. руб. Если отменят, придется неделю в Москве отдыхать, Новый год справлять»,— философски рассуждает один из туристов в комментариях Telegram-канала «Крыша ТурДома». Другой замечает, что рисков много: «Мало того, что можно без отпуска остаться, так еще ни едой, ни алкоголем дома на праздник не затарились».

Большинство возмущенных туристов и агентов требуют ясности относительно предстоящих вылетов, но далеко не факт, что отмена тура станет для них приятным сюрпризом даже при условии полного возврата средств. Прежде всего из-за стоимости альтернативных вариантов. Так, только перелет из Москвы в Шарм-эш-Шейх и обратно на 29 декабря—6 января на официальном сайте «Аэрофлота» сейчас стоит 84,6 тыс. руб., на двоих речь пойдет уже о 169,1 тыс. руб. В то время как средний тур при бронировании новогоднего путешествия в Египет, по данным Travelata.ru, в этом году составил 141,3 тыс. руб.

Туристам, конечно, уже не привыкать резко менять планы на отпуск, этому научила сначала пандемия, а потом военные действия РФ на Украине. Иинувшим летом, согласно данным опроса ВЦИОМа, через такую ситуацию пришлось пройти 17% россиян. Другой вопрос — захотят ли «просидевшим на иголках» две недели перед Новым годом путешественники вновь пользоваться услугами туроператора, рискуя столкнуться с отменой вылета и необходимостью доплат. Или же надежнее сразу подумать над вариантами самостоятельной логистики.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...