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Коммерсантъ FM
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В приграничных районах Белоруссии усилили меры безопасности

Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков сообщил об усилении безопасности в приграничных районах республики, особенно с Украиной. Он также заявил об обеспечении безопасности в Белоруссии в целом.

«Все наши подразделения несут службу круглосуточно, они готовы обеспечить безопасность граждан, в том числе и в приграничье. Усилили безопасность в приграничных районах, особенно с Украиной, там несут службу как внутренние войска, так и сотрудники органов внутренних дел»,— заявил Иван Кубраков во время празднования 75-летия Могилевского института МВД (цитата по БелТА).

6 апреля, во время заседания Высшего государственного совета Союзного государства президент РФ Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск подготовят концепцию безопасности в рамках Союзного государства. В концепции безопасности будут сформулированы основные задачи взаимодействия в условиях растущей напряженности на внешних границах и развязанной против Белоруссии и России санкционной и информационной войн, сообщалось по итогам заседания.

О визите Александра Лукашенко в Москву читайте в публикации «Ъ» «Приключения электронщика».

Мария Федотова

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