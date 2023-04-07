Песков о концепции безопасности Союзного государства: менять наши документы не придется

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после создания концепции безопасности Союзного государства вносить изменения в российские документы не придется. По его словам, документ будет подготовлен в максимально сжатые сроки.

«Разумеется, на это потребуется время. Будет готовиться в максимально сжатые сроки»,— сказал Дмитрий Песков на пресс-колле.

Вчера, 6 апреля, в Москве прошло заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия и Белоруссия подготовят концепцию безопасности в рамках Союзного государства. Советы безопасности двух стран уже начали работу над документом.

Подробнее о заседании — в материале «Ъ» «Приключения электронщика».

Олеся Павленко