Франция и Китай выступили с совместным заявлением по итогам переговоров глав государств

Китай и Франция опубликовали совместное заявление по итогам переговоров президента Франции Эмманюэля Макрона и председателя КНР Си Цзиньпина. В документе, в частности, подчеркивается важность стратегического диалога двух стран, поддерживаются важность заявления о предотвращении ядерной войны и все усилия по восстановлению мира на Украине. Кроме того, Франция подтвердила свою приверженность «политике одного Китая». Заявление опубликовано на сайте Елисейского дворца.

В документе, в частности, указывается, что Франция и Китай:

считают, что разногласия и споры между государствами должны разрешаться мирным путем, путем диалога и консультаций;

подтверждают свою поддержку Совместного заявления глав государств и правительств КНР, Франции, России, Великобритании и США от 3 января 2022 года о предотвращении ядерной войны и гонки вооружений, в котором говорится, что «ядерную войну нельзя выиграть и никогда не следует вести»;

призывают воздерживаться от любых действий, которые могут усугубить риск напряженности;

подтверждают свою приверженность сбалансированному содействию трем столпам Договора о нераспространении ядерного оружия, а именно ядерному разоружению, ядерному нераспространению и мирному использованию ядерной энергии;

выступают против вооруженных нападений на атомные электростанции и другие мирные ядерные объекты, поддерживают усилия МАГАТЭ по обеспечению безопасности и охране Запорожской АЭС;

подтверждают свою приверженность содействию политическому и дипломатическому урегулированию «иранской ядерной проблемы».

В части укрепления двухсторонних связей Франция и КНР сообщили, что будут проводить ежегодные встречи глав двух государств, а также углублять обмен мнений по стратегическим вопросам, в частности между Южным военным округом Народно-освободительной армии Китая и командованием французских сил в Азиатско-Тихоокеанской зоне.

Господин Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыли с официальным трехдневным визитом в Китай 5 апреля. Переговоры президента Франции и председателя КНР прошли 6 апреля и продлились полтора часа. На встрече с господином Си господин Макрон выразил надежду, что лидер КНР сможет вернуть Россию и Украину за стол переговоров. Ранее сегодня, 7 апреля, издание Politico cообщило, что по итогам разговора с президентом Франции председатель КНР «не показал никаких признаков изменения своей позиции по поводу войны России с Украиной».

Подробнее о визите Эмманюэля Макрона в Пекин — в материале «Ъ» «Переговорчивый президент».

Эрдни Кагалтынов