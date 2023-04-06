Макрон выразил надежду, что Си сможет вернуть Россию и Украину за стол переговоров

Председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В ходе переговоров французский президент выразил надежду, что китайская сторона сможет убедить Россию и Украину вернуться за стол переговоров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова господина Макрона, отметил, что Китай обладает «эффективным потенциалом по оказанию посреднических услуг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gonzalo Fuentes, Reuters Фото: Gonzalo Fuentes, Reuters

«Российское вторжение на Украину нанесло удар по международной стабильности. Я знаю, что могу рассчитывать, что вы вернете Россию к разуму и сможете усадить обе стороны за стол переговоров»,— сказал господин Макрон (цитата по Reuters).

Дмитрий Песков прокомментировал слова Эмманюэля Макрона в ходе пресс-колла. Он отметил потенциал китайской стороны в вопросе урегулирования украинского конфликта. Однако, по словам господина Пескова, Украина не демонстрирует стремления к завершению боевых действий. «Китай обладает весьма эффективным и внушительным потенциалом по оказанию посреднических услуг, и недавние дипломатические успехи Китая это красноречиво продемонстрировали. Но с Украиной ситуация пока сложная, не демонстрирует никаких перспектив для мирного урегулирования»,— сказал он.

Си Цзиньпин, слова которого приводит агентство «Синьхуа», согласился, что в настоящее время весь мир переживает глубокие исторические изменения. Однако Китай и Франция, как постоянные члены Совета Безопасности ООН, должны поддерживать стабильность во всем мире.

В то же время официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ходе брифинга подчеркнула, что США и НАТО должны взять на себя ответственность по украинскому вопросу. Она подчеркнула, что Североатлантический альянс не имеет права критиковать Китай или оказывать на него давление.

«Китай всегда занимал объективную и справедливую позицию по вопросу украинского кризиса, Пекин является инициатором политического урегулирования кризиса, сторонником продвижения примирения и проведения переговоров и пользуется поддержкой большинства стран в международном сообществе»,— отметила Мао Нин (цитата по «РИА Новости»).

Эмманюэль Макрон прибыл в Китай 5 апреля. Его сопровождает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Их визит продлится до 7 апреля. В преддверии визита в Пекин Урсула фон дер Ляйен указывала, что шаги Китая в контексте украинского конфликта определят дальнейшие отношения страны с Евросоюзом.

Милена Костерева