МИД Казахстана признал негативное влияние антироссийский санкций на экономику страны

Санкции против России оказывают негативное влияние на благосостояние Казахстана, поскольку обе страны связывают тесные экономические отношение. Об этом в интервью японскому телеканалу NHK сообщил министр иностранных дел страны Мухтар Тлеуберди.

«Мы не присоединяемся к санкциям против России, однако в то же время придерживаемся принципа, согласно которому (экономика республики) не будет использована различными предприятиями для обхода ограничительных мер»,— сказал господин Тлеуберди (цитата по ТАСС).

Министр рассказал, что Казахстан старается одновременно выстраивать сбалансированные дипломатические отношения с Россией, Китаем, соседними государствами Центральной Азии, ЕС, Великобританией и Японией. Особое внимание, по его словам, уделяется «развитию транспортного и логистического потенциала Казахстана».

Главы МИД Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана 24 декабря провели переговоры в Токио с их японским коллегой Ёсимасой Хаяси. В ходе переговоров представители стран Центральной Азии отметили важность сотрудничества в сферах инвестиций, торговли, здравоохранения, сельского хозяйства и образования.

Анастасия Ларина